Ator de ‘Terra e Paixão’ disse que foi xingado e bloqueado em app de namoro durante preparação para a novela

Muitos atores e atrizes levam muito a sério seus personagens e mergulham fundo na história que foi criada para ser interpretada. É o caso de Rainer Cadete, de 35 anos, que decidiu utilizar um aplicativo de namoro pela primeira vez para encarar o seu novo personagem, contudo as coisas não saíram como ele imaginava.

O ator volta à tela da Globo na próxima segunda-feira (8) com a novela ‘Terra e Paixão’ e para se preparar para seu novo personagem decidiu se aventurar em aplicativos de relacionamento, mas acabou levando um fora e sendo bloqueado.

“Coloquei uma foto minha e falei que era eu, mas a pessoa do outro lado falou: ‘Impossível! Esse é aquele ator!’. Eu disse que era o ator, mas fui xingado e bloqueado. Esses aplicativos não são para mim. Eu, particularmente, sou um pouco à moda antiga. Gosto de conhecer pessoalmente, de olhar no olho”, disse o ator em entrevista ao jornal Extra.

Saiba mais sobre o personagem

Em ‘Terra e Paixão’ o ator vai dar a vida à Luigi San Marco, um golpista italiano que chega ao Brasil e se envolve com Petra, interpretada por Debora Ozório, que na trama é filha de La Selva (Tony Ramos). O golpista conhece a jovem em um aplicativo.

De acordo com o Splash, Luigi também irá conhecer outras mulheres e vai se envolver com Gladys (Leona Cavalli), que é casada.

“Ele vai vivenciar as dores e as delícias dos encontros virtuais. Muitas vezes você nem sabe se aquela pessoa do outro lado é mesmo quem ela diz ser. Tem muita gente sofrendo golpes sérios”, disse o ator.

