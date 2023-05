Após perder processo, Zé Vaqueiro é obrigado a colocar DJ Ivis de volta em empresa: “Nada vai contra a verdade”

A Justiça do Ceará determinou na última terça-feira (2) que Zé Vaqueiro e outros sócios devem incluir novamente DJ Ivis na empresa que representa o cantor. Se a decisão não for cumprida a multa é de R$ 10 mil por dia.

De acordo com o G1, o DJ entrou com o pedido alegando que a retirada do grupo foi irregular. Um juiz já havia determinado a volta de Ivis à empresa no dia 20 de abril, porém Zé Vaqueiro e os outros sócios recorreram. Desta vez o desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato confirmou a decisão.

O site diz que a decisão confirmada pelo desembargador é de que DJ Ivis retorne à empresa em até cinco dias e volte a receber os lucros que tem direito pela parte na empresa. Caso a decisão não seja cumprida o valor da multa diária é de R$ 10 mil.

Ainda segundo o site, o DJ tem 10% da sociedade desde a criação, em 14 de outubro de 2020. Em janeiro de 2023 Zé Vaqueiro e outros sócios excluíram Ivis da empresa sob alegação que ele estava trabalhando com concorrentes do cantor e também pela alegação de violência doméstica da ex-esposa em julho 2021, que teria manchado a imagem da empresa.

Os advogados informaram, por meio da assessoria de imprensa, que ainda não foram notificados da decisão.

No Instagram, o DJ compartilhou a imagem de um print da página com a notícia e escreveu “Nada vai contra a verdade”.

