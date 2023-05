A designer Beatriz Bonemer abriu o jogo sobre a vida amorosa e assumiu que nunca entrou um relacionamento sério.

Aos 25 anos, a filha de Fátima Bernardes e William Bonner revelou que, apesar disso, conta com vários contatinhos, como detalhado pelo site Observatório dos Famosos.

Aos 25 anos, filha de Fátima Bernardes faz revelação inédita sobre vida amorosa e viraliza nas redes.

“Nunca namorei. Sou bem difícil. Tenho muita dificuldade em me abrir. É muito difícil me abrir para uma pessoa e confiar nela, porque eu sempre acho que a pessoa tem algum nível de interesse. Sou muito fechada nesse sentido. Sempre fico com o pé atrás”, disse.

“Se eu tiver muito interesse numa pessoa e ela não vir falar comigo, eu vou falar com ela. Não vou deixar passar. O não a gente já tem (risos). Acho que as meninas têm que chegar mais nos meninos, porque eles estão muito lentos atualmente”, disse.

“Não gosto muito de joguinho, não. Sou mais direta. Não tenho problema de chegar nas pessoas. Sou muito descarada. Uma vez eu cheguei para pessoa e falei: ‘te achei muito bonito, vai querer me beijar ou não?’ E não foi nem Carnaval (gargalha). Eu estava sofrendo por uma pessoa. Estava chorando, na mesma festa, aí esse menino tava lá e tomei a atitude”, contou.

Com informações do site Observatório dos Famosos

LEIA TAMBÉM:

Web reage após motivo de separação de Preta Gil ser revelado; “O que mais tem é homem que abandona mulher doente”

Neta de coração da Gretchen, Bia Miranda se envolve em treta por Deolane e faz ameaça: ‘vai passar vergonha’

Ameaças, morte dos filhos e padrasto pastor que a espiava: os dramas envolvendo o desaparecimento de MC Sabrina

Preta Gil recebe apóio de usuários após se pronunciar sobre traição do marido: ‘pesadelo’