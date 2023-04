Ameaças, morte dos filhos e padrasto pastor que a espiava: os dramas envolvendo o desaparecimento de MC Sabrina

O desaparecimento de MC Sabrina se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais recentemente. A repercussão veio depois que a cantora Pocah revelou tentar entrar em contato com funkeira há anos, sem resposta.

A hashtag #FreeMCSabrina, foi criada com o objetivo de estimular uma investigação sobre o desaparecimento. Lexa também entrou na campanha.

No último domingo, ex-marido e ex-empresário de Sabrina, DJ Junior da Provi, disse em entrevista ao Metrópoles que ela era mantida há anos presa, dopada e sem contanto com outras pessoas, pela mãe e pelo padrasto, Aguinaldo dos Santos, que é pastor de uma igreja evangélica.

Junior relatou que foi ameaçado pelo padrasto de Sabrina e que registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil contra ele. Ele acusa que o líder religioso chegou a invadir sua casa quando ainda era casado com a MC e roubar dinheiro, soma que depois foi encontrada nos pertences do pastor.

Os dramas na vida de MC Sabrina

Com a história na mídia novamente, as pessoas se lembraram da sua participação no reality “Lucky Ladies” em 2015, quando Sabrina se abriu sobre sua trajetória difícil.

Em um dos episódios ela falou sobre suas internações em uma clínica psiquiátrica após a morte dos dois filhos. Kauã, que aos 6 meses, faleceu de insuficiência respiratória e Vitória, que ainda estava na barriga e não resistiu a um acidente de carro que aconteceu com a funkeira.

Sobre o padrasto Aguinaldo, ela revelou que saiu de casa depois que pegou o pastor espiando-a por um buraco na parede do seu quarto. O ex-marido confirmou a história e disse que quem a acolheu foi sua irmã e mãe, que eram muito amigas da funkeira.

Junior apontou que mãe de Sabrina sabia do assédio do marido contra a filha, mas nunca fez nada. A MC não procurou a polícia para não magoar a mãe.

Ela apareceu novamente

Assim que a polemica do desaparecimento começou a ganhar destaque, a família da cantora emitiu um comunicado nas redes.

Eles afirmam que Sabrina trata a Síndrome do Pânico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que as acusações de “cárcere privado, e dopar” a Sabrina são caluniosas. Os fãs logo pediram que um vídeo da funkeira fosse postado para que todos pudessem ver que ela está bem.

Na noite do último domingo, MC Sabrina apareceu e informou que estava afastada das redes por motivos pessoais.

“Estarei voltando aí com tudo, com as músicas, com tudo que eu gosto de fazer. Até porque arte é arte e sempre chama. Um beijo no coração de todos vocês que estão sempre esperando aqui”, acrescentou nos stories.

Confira a seguir: