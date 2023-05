Novo mico de Patrícia Poeta faz apresentadora passar vergonha na web; confira

Patrícia Poeta recebeu a banda Legião Urbana e acabou pagando mais um mico no Encontro, pelo menos para quem acompanhou o programa de casa, que usou as redes sociais para criticar, mais uma vez, a famosa.

Tudo começou quando a banda anunciou que iria tocar “Pais e Filhos”, um dos clássicos criados por Renato Russo. Neste momento, a apresentadora soltou um “vamos dançar” e virou um dos assuntos mais comentados desta quarta-feira (03).

“Só a Patrícia Poeta para pedir para a plateia ‘dançar’ ouvindo Pais e Filhos, uma das músicas que o Renato Russo sempre expressou a dificuldade de cantar pela delicadeza do que está ali exposto. Noção passou longe”, escreveu um fã do grupo, que vai sair em turnê.

É muita história e muitas músicas inesquecíveis ❤️ #Encontro pic.twitter.com/T8iCbEIZNo — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2023

Porém, mesmo com a gafe da contratada da TV Globo, muitos fãs aproveitaram para exaltar a participação da Legião Urbana no programa: “Que saudade do tempo em que o Brasil tinha música boa! As músicas tinham mensagem, melodia, inspiração e criatividade. Ouvir essa homenagem à Legião Urbana é incrível! Parabéns ao programa!”.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Cansada de Jezebel, Olga vai dar a volta por cima; entenda

Além de criticar a entrevista feita com os convidados, alguns telespectadores do Encontro voltaram a implorar pelo fim das notícias do dia no matinal: “Bom dia! E lá vem a Patrícia Poeta com aquele tom fúnebre abrir o programa só com notícias ruins! Que clima pesado tem esse programa! Cansei! Agora só assisto o Ronnie Von na RedeTV!. Programa leve com o astral ótimo! Ressaltando que Ronnie é um Lord!”.

E tem Tributo à Legião Urbana com Marcelo Bonfá e Dado Villa-lobos no #Encontro 🎶✨ pic.twitter.com/UwCUh3qwkv — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2023

A nova turnê da Legião Urbana pelo Brasil

A Legião Urbana vai fazer uma nova turnê em 2023. Chamado As V Estações, o projeto será centrado nos álbuns As Quatro Estações (1989) e V (1991) e começa a partir desta sexta-feira (05).

Nos shows, o grupo deve tocar os sucessos “Há Tempos”, “Pais e Filhos”, “Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto”, “O Teatro dos Vampiros” e “Vento no Litoral”, entre outras canções.

A nova turnê passa por Sorocaba, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio De Janeiro, Curitiba, João Pessoa, Recife, Manaus, Belém, Teresina e Fortaleza.

LEIA TAMBÉM: Bate boca no Encontro: Treta entre Patrícia Poeta e Manoel Soares não chega ao fim