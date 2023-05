Chocolate com Pimenta: Cansada de Jezebel, Olga vai dar a volta por cima; entenda

Chocolate com Pimenta: Olga (Pricila Fantin) decide chategear Jezebel (Elizabeth Savalla) (João Miguel Júnior/Globo)

Na reprise de Chocolate com Pimenta, Jezebel (Elizabeth Savala) sempre contou com a ajuda de Olga (Priscila Fantin) para conseguir dar golpes em Ana Francisca (Mariana Ximenes). Mas, os dias de manipulação da megera podem estar contados.

Em cenas da novela, a inimiga número um da protagonista vai dar um chega para lá na irmã de Ludovico (Ary Fontoura), tudo por causa da fábrica de chocolates de Ventura. Na trama, a cunhada de Ana Francisca começa a ser chantageada por Olga, que usa o dia da audiência para colocar seu plano em prática.

Em Chocolate com Pimenta, Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Olga (Priscila Fantin) são inimigas (João Miguel Júnior/Globo)

Na ocasião, a jovem entra no tribunal radiante, pronta para prejudicar a sua grande rival, já que afirma que Aninha é uma oportunista e que se casou com Ludovico só para lhe dar um golpe do baú.

Porém, a mentira só acontece depois que a filha de Terêncio (Ernani Moraes) coloca Jezebel contra a parede e exige, pelo menos, 10% da fábrica de chocolates para dar seu depoimento falso. Quem ajuda Olga é o delegado de Ventura, seu próprio pai, que trata logo de avisar a Sebastian (Tarcísio Filho) que se Jezebel não der parte da fábrica para Olga.

Chocolate com Pimenta: Reginaldo (Antônio Grassi), Conde Klaus (Cláudio Correa e Castro), Jezebel (Elizabeth Savalla) e Vivaldo (Fúlvio Stefanini) (João Miguel Júnior/Globo)

Vale lembrar que antes disso, a vilã de Chocolate com Pimenta conseguiu forjar um documento em que Ludovico afirma que todos os seus bens devem ficar com a irmã e não com Ana Francisca. A falsificação fica tão perfeita que o perito da novela nem desconfia.

Para piorar a situação da protagonista de Chocolate com Pimenta, o perito afirma que o documento de doação assinado por Ludovico pode ser considerado verídico, deixando Ana Francisca e Guilherme (Rodrigo Faro) arrasados e prevendo o pior.

