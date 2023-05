Patrícia Poeta surge desconfortável e faz pedido bombástico nos bastidores da Globo

A crise envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares segue sendo uma dor de cabeça nos bastidores da Globo. Desta vez, a apresentadora do Encontro teria tido uma reunião bombástica com a cúpula da emissora, onde teria dito que poderia deixar o programa.

A notícia foi dada durante o A Tarde é Sua, da RedeTV!, que continua debatendo sobre as possíveis reformulações do matinal: “Patrícia Poeta, segundo a minha fonte da direção de contratos, foi até a cúpula da Globo e disse que está muito triste, muito abatida com essa história e que está sentindo um peso muito grande em relação a emissora e a imagem do Encontro”, começou um colunista.

Patrícia Poeta tira o sapato ao vivo e Manoel Soares dá muita risada (Reprodução/Globo)

Em seguida, ele contou que a famosa teria aberto mão do comando do Encontro para aliviar a situação: “A jornalista disse que se fosse vontade da emissora, ela colocaria o cargo à disposição da emissora para não prejudicar em nada o canal, se essa fosse a vontade em comum”.

No entanto, a direção do canal enfatizou que a saída de Patrícia Poeta não está nos planos do canal, pelo menos por enquanto, e explicou: “Isso está fora de cogitação. Primeiro, quando o Encontro com Fátima Bernardes terminou, você sempre esteve na linha de frente, a vaga sempre foi cogitada para você. Mas, a gente não entendeu o que aconteceu a partir do momento que você ocupou esta vaga”.

Patrícia Poeta é chamada de "sem noção" ao entrevistar mulher trans no Encontto (Reprodução/Globo)

Com contrato até 2025, Patrícia Poeta deve seguir na apresentação do Encontro, mas também vai precisar esquecer as questões não resolvidas com Manoel Soares, pelo menos, até julho, quando a dupla completa um ano no programa matinal e algumas modificações significativas devem acontecer.

Durante o programa de Sônia Abrão foi dito também que Patrícia Poeta teria dito que os conflitos entre ela e Manoel já não eram segredo para ninguém: “O público já percebeu, foi acontecendo e virou uma bola de neve”, teria falado a famosa durante a reunião. Mas, o executivo da Globo pediu para ela esquecer a ideia de “cargo à disposição” e pediu paciência.

