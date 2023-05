‘Ela foi guerreira’: Famoso quebra o silêncio e defende vitória de Amanda no BBB 23

A vitória de Amanda no BBB 23 segue sendo questionada por muitos anônimos nas redes sociais. Mas, enquanto algumas pessoas atacam a atual campeã do reality show, Antonio Cara de Sapato resolveu defender a sister.

Em um vídeo postado no TikTok, o lutador de MMA, que foi expulso do programa, desabafou: “Eu queria muito falar com vocês sobre um assunto que tem me incomodado demais. O Big Brother Brasil 2023 começou com 22 participantes e todo mundo sabendo que apenas um seria o campeão”, começou ele.

Juliette Freire e Amanda Meirelles, campeãs do BBB, se encontram na Globo (Reprodução/Instagram)

Em seguida, o famoso disse que os participantes foram sendo eliminados, mas isso não diminui a história e nem o valor de ninguém, mas perguntou qual o intuito para “tantas pessoas diminuírem as vitórias da Amanda?”. Em seu post, Cara de Sapato afirmou que isso não era apenas uma visão dele.

LEIA TAMBÉM: Carolina Dieckmann denuncia perfil fake com mais de 800 mil seguidores: “É errado as pessoas fingirem ser eu”

“É só ver os números das votações e a maior torcida é a dela. Então, porque a história dela no programa incomoda tanto algumas pessoas? Eu estou vendo tanta gente na internet falando mal, atacando, desmerecendo, diminuindo. Eu não consigo entender…”, disse ele.

Expulsão de Antonio Cara de Sapato e MC Guimê são detonados na web (Reprodução/Globo)

O ex-BBB também disse que Amanda Meirelles foi sua parceira e sempre ajudou durante o confinamento: “As pessoas estão sempre pedindo empatia, igualdade, mas me fala: o que é que elas estão entregando? Às vezes, em nome ‘do bem’ estamos odiando as outras pessoas. Ela foi guerreira, lutou, mostrou suas virtudes e fragilidades e na última prova de resistência mostrou a sua força e o quanto ela é capaz”.

Por fim, Antonio Cara de Sapato afirmou que algumas pessoas estão querendo que o pós de Amanda seja ruim: “Dizem que ela não merece, mas o que é o BBB se não um jogo de identificação? Você já parou para pensar como tantas pessoas se identificaram com ela?”.

LEIA TAMBÉM: A decisão de Gerard Piqué que pode acabar com o acordo com Shakira