Bate boca no Encontro: Treta entre Patrícia Poeta e Manoel Soares não chega ao fim

Manoel Soares e Patrícia Poeta brigam durante reunião de pauta do Encontro (Reprodução/Globo)

Desde que começou a crise nos bastidores do Encontro, Patrícia Poeta e Manoel Soares estariam tentando manter uma boa convivência durante o programa ao vivo. Mas, nos bastidores, o clima segue pesado e a dupla teria discutido durante uma reunião.

Ao que parece, a apresentadora oficial do matinal não teria gostado nada de saber que parte da produção buscava uma certa aprovação de Manoel e acabou deixando claro que todas as ideias ditas nas reuniões de pauta deveriam passar por ela e que a função do famosa era apenas repercutir os temas.

Por sua vez, o Manoel Soares não teria ficado calado e uma discussão teria começado entre os dois. Em sua fala, o apresentador deixou claro que ele tem liberdade para definir as pautas do programa e que o lugar dele ali era legítimo, conquistado e que Patrícia deveria respeitá-lo como profissional.

Antes do Encontro, Patrícia Poeta e Manoel Soares apresentavam o É de Casa (Reprodução/Globo)

Ele afirmou também que se ela levasse mais a sério o trabalho e o programa a Globo teria comprado a briga dela como apresentadora e não estaria cogitando mudar o programa para o próximo ano.

Depois de ouvir, Patrícia Poeta, por sua vez, falou que o lugar dele como assistente estava mais que certo, mas ele teria que saber respeitar o espaço dela como uma mulher em uma reunião. Mas, Manoel confrontou a titular do Encontro ao falar que aquele não era um lugar para militar e que estava conversando de igual para igual. Além disso, ele teria dito que todos tinham voz, do estagiário ao diretor.

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta surge desconfortável e faz pedido bombástico nos bastidores da Globo

Patrícia Poeta segue sendo criticada nas redes sociais (Reprodução/Globo)

Durante o barraco nos bastidores da TV Globo, Patrícia Poeta teria reforçado que Manoel tem muita dificuldade de respeitar hierarquias e que lá ele era mais uma peça do jogo para respeitar o público.

Vale lembrar que Isabele Benito, apresentadora do Fofocalizando, no SBT, já tinha comentado sobre essas discussões nos bastidores do programa. Durante a atração vespertina, ela chegou a ler uma mensagem de Manoel: “Confesso que fico pouco à vontade para falar qualquer coisa sobre esse assunto”, leu a jornalista.

Ao vivo, a apresentadora Chris Flores reforçou: “Acho que é a primeira vez que ele deixou bem claro que não dá para falar sobre esse assunto”.

LEIA TAMBÉM: Maíra Cardi revela nova tatuagem em homenagem ao amado e o local surpreende