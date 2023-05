Maíra Cardi revela nova tatuagem em homenagem ao amado e o local surpreende

Após um mês de relacionamento, a influenciadora Maíra Cardi chamou atenção na internet ao aparecer em uma foto exibindo sua nova tatuagem em homenagem ao companheiro, Thiago Nigro.

O desenho, as iniciais do noivo tatuadas em seus dedos, foi realizado pelo também ex-BBB e tatuador Rafinha, que compartilhou o registro do momento nas redes sociais.

No entanto, conforme a revelação de Maíra ao Pod Cats, que contou com a participação do casal no dia 1º de Maio, essa não foi a única tatuagem feita por ela em homenagem ao amado.

Segundo ela, as iniciais de Thiago, também conhecido como Primo Rico, foram tatuadas em sua mão para representar a “aliança eterna” entre os dois, enquanto o outro desenho é íntimo e foi uma surpresa para o companheiro.

“Só ele sabe”

Durante a entrevista, ao revelar a existência do novo desenho Maíra declarou: “Fiz surpresa. Fiz no dedo porque é aliança eterna, e fiz outra especial. Essa só ele sabe”.

Outro símbolo da relação do casal é mais recente e foi entregue por Thiago ao pedir a amada em casamento nas águas do Rio Jordão.

O casal, que firmou o compromisso durante uma viagem à Israel, deve subir ao altar no segundo semestre deste ano, com data prevista para o dia 26 de agosto. Enquanto aguardam a chegada do grande dia, Maíra revelou que já está a procura do seu vestido e que, para escolher a peça, conta com ajuda da filha Sophia.

Além do casamento, os dois também devem sair em lua de mel logo após a celebração e terão como destino a Grécia. “A gente ia para o Japão, mas descobrimos que as cerejeiras só florescem em abril. Então mudamos para a Grécia”, revelou Thiago.

