Ana Maria Braga é ‘sincerona’ com vídeo da família real: “Que que a gente tem com isso?”

O reality culinário Jogo de Panelas acaba de chegar no Mais Você e, nesta quarta-feira, 3 de maio, a maior parte do programa foi sobre isso. Mas, é claro, que Ana Maria Braga se destacou por seus comentários icônicos, mesmo antes do jantar do reality começar a ser apresentado.

A sinceridade da @AnaMariaBraga com a notícia da família real 😂 #MaisVocê pic.twitter.com/ytBOaWMmU8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2023

Durante um take do matinal em que mostravam o ensaio da coroação do rei Charles III, Ana Maria e Louro Mané começaram a comentar sobre a carruagem de outro. “Será que é de ouro mesmo? Deve ser banhado... mas também, que que a gente tem com isso?”, brincou a apresentadora.

Ela também arrancou risada e deixou internautas com a pulga atrás da orelha com o pensamento do dia: “Chifre é igual a consórcio: uma hora você será contemplado”.

Internautas reclamam de escolha de participante no Jogo de Panelas

Após as reclamações sobre a alteração na programação do reality culinário, já que agora a preparação dos pratos é feita em um dia, e o jantar é mostrado no dia seguinte, os internautas se revoltaram com outro detalhe no Jogo de Panelas.

Jogo de panelas fica chato pq todo mundo reclama e da nota baixa pra poder vencer. Os participantes já são tão caricatos sempre os mesmos perfis. #MaisVoce — Ocupada, não fazendo nada... (@bedelhandotudo) May 3, 2023

Na manhã de hoje, foi apresentado o primeiro jantar dessa edição do reality, da participante Juliana. Ela escolheu como tema ‘Meu cantinho da África’ e os demais participantes, Daniel, Jaqueline, Lucas e Marcelo foram até a sua casa experimentar os pratos e curtir a banda escolhida.

Afinal, tudo é julgado para a nota final: desde a apresentação dos pratos, a decoração da mesa, o figurino usado e até mesmo a escolha da banda para finalizar o jantar.

O povo participa do programa cheio de frescura pra comer...Isso é um saco #MaisVocê #JogoDePanela — Vânia Martins ✨🍞 (@Vania_Mrts) May 3, 2023

Acontece que os internautas se incomodaram com a escolha do participante Lucas para o programa, já que, ele não parece ter um apetite muito receptivo, reclamando não só de ter quiabo no prato, como também, pimenta.

“Já vi que tem uma galera com paladar infantil”, comentou um internauta. “A pessoa se propõe a participar de uma competição de comida em q tem q provar a comida dos outros participantes e vice versa mas ñ come isso...ñ come aquilo...participou pq?”, questionou outro espectador.

Confira mais reações abaixo:

Esse povo provando os pratos é mt chato! Não gostam de pimenta, quiabo, acham a comida sem graça. Imagina cozinhar sem poder dar uma picância! Os outros reclamando de coisas nada a ver #maisvoce — Mushruvs (@Fruvs_) May 3, 2023

Eu acho que a galera pra ir pra esse tipo de reality deveria ir com o coração mais aberto de comer os pratos sem reclamar que não gosta de tal coisa, a menos que fosse algum caso de alergia, ai seria diferente #JogoDePanelas #MaisVoce — Camila Pinto (@Camila_Pinto_) May 3, 2023

A pessoa se propõe a participar de uma competição de comida em q tem q provar a comida dos outros participantes e vice versa mas ñ come isso...ñ come aquilo...participou pq cara pálida?! #MaisVocê #JogodePanelas — JLEC (@XXJLeoXX) May 3, 2023

O jantar de Juliana teve como entrada calulu com carne seca com fungi de milho, que ela chamou de ‘Sabor de Infância’; como prato principal baobá, que inclui sobrecoxa de galinha caipira com farofa de dendê e arroz negro e, para sobreme pudim malva com creme de cumaru, que ela apelidou de ‘sobremesa Nelson Mandela’.

Leia também: