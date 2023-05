Ana Maria Braga fala sobre Gisele Bündchen no MET Gala: “ela sempre ofuscou o ex-marido”

Ana Maria começou o programa de hoje comentando sobre a participação das nossas musas Gisele Bündchen e Anitta, representando o Brasil no MET Gala 2023.

Quem também ouviu um "QUEM É VOCÊÊÊ" tocando ao fundo? 😂 #MaisVocê pic.twitter.com/eIfVxNhjc4 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 2, 2023

E, para apresentar a nossa eterna top model, ela não mediu palavras para enaltecer Gisele: “Primeira vez que ela foi sozinha e não fez a menor diferença, pois ela sempre ofuscou o ex-marido”, disse a apresentadora (Gisele e Tom Brady anunciaram o divórcio em outubro do ano passado).

Kkkkkkk nhá Maria mandado a real na Lata...que Gisele Bundchen foi sozinha...e que não teve nenhuma diferença ..pois ela sempre ofuscou o marido..kkkkkll#MaisVoce #MetGala — TUPÃ XANGÔ DA MPB (@mariaduddamel) May 2, 2023

Além disso, Ana Maria apresentou alguns outros looks, como o do Jared Leto, vestido de gato e virou meme pela forma de chamar o ator hollywoodiano. Louro Mané ainda brincou sobre o look do ator: “Achei que era Masked Singer”.

O reality Jogo de Panelas no Mais Você revolta espectadores

O jogo de Panelas voltou essa semana no Mais Você e os espectadores não param de comentar no Twitter que estavam com saudades. “O reality preferido do matinal começou!“, tuitou um internauta. Mas, uma coisa chamou a atenção dos internautas: o jantar da participante Juliana não foi mostrado no programa de hoje e gerou revolta, pois antigamente a preparação dos pratos e o jantar eram mostrados no mesmo programa.

Ahhh ta de brincadeira que não vão passar o jantar da Juliana hoje!

🤡#MaisVoce — Milena 📣 (@anelim2020) May 2, 2023

“Tá #MaisVoce de brincadeira que o jantar sera dividido? Realmente, #boninho perdeu a mão pra reality #JogoDePanelas”, tuitou uma espectadora.

“Odiei que dividiram a preparação dos pratos e o jantar em dois dias no Jogo de Panelas. Era tão bom o formato de antes”, comentou outro internauta.

Esses programas sempre tem que mexer nas coisas boas, ne?! O formato anterior era muito melhor. O programa acabou e fiquei sem entender nada. #maisvoce — Renata Pereira (@Renatapcb) May 2, 2023

E teve até espectador reclamando do novo foco do programa: “O programa não tem mais culinária, artesanato nem pensar, o cenário nunca foi tão feio e agora estão transformando o jogo de panelas em quadro do João Kleber. A quem interessa calar Ana Maria Braga? Eu quero o meu #MaisVocê de volta e de preferência com 2 horas no ar. Que ódio!”.

E você, o que achou das mudanças?

