Pedro Pascal está definido para estrelar uma nova comédia; aqui está tudo o que sabemos

Nos últimos meses, foi impossível entrar em qualquer rede social sem nos cruzarmos com o rosto, memes ou qualquer coisa que envolvesse ele, o daddy, Pedro Pascal. Principalmente depois do sucesso da série da HBO, The Last of Us.

E agora, quem já sentiu saudades do daddy Pascal, pode comemorar: de acordo com o site IndieWire, o ator, americano nascido no Chile, de 48 anos está se juntando ao elenco da comédia LGBTQIA+, Drive-Away Dolls.

Segundo a publicação, o filme segue uma jovem chamada Jamie, descrita como um “espírito livre desinibido”, que está passando por um rompimento com a namorada. Junto com sua amiga, Marian, as duas partem em uma divertida viagem para Tallahassee. Mas a aventura logo piora quando a dupla se depara com um grupo de criminosos.

O filme será dirigido por Ethan Coen, marcando sua estreia como diretor solo sem seu irmão, Joel Coen. A dupla (conhecida como os irmãos Coen) dirigiu filmes aclamados pela crítica como Fargo (1996) e Hail! César (2016). Ethan e sua esposa, Tricia Cooke, também escreveram o roteiro do novo filme.

Embora não tenha sido divulgado muita coisa sobre o elenco, sabemos que Pascal será apresentado ao lado da estrela do Air Matt Damon, de 52 anos, no projeto.

O que já foi divulgado? A data oficial de lançamento: 22 de setembro de 2023.

Além de estrelar The Last of Us, Pascal interpreta Din Djardin na popular série da Disney+, The Mandalorian.

Pascal e Damon em uma comédia juntos? Não poderíamos estar mais ansiosos por esta comédia.

