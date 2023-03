5 momentos que mostram por que Pedro Pascal se tornou o “daddy” preferido da internet

Não tem mais volta: Pedro Pascal ganhou a internet. E como diria Melanie Lynskey, parceira de elenco do ator em The Last of Us: “Não há nada de errado com ele”. E por aqui, apenas concordamos.

Se você ainda não está familiarizado com Pedro Pascal, isso é inteiramente por escolha. Atualmente, ele está estrelando duas das maiores séries de streaming: The Last of Us (que transmitiu seu último episódio no domingo), da HBO, e The Mandalorian, no Disney+.

Pedro Pascal saying “I’m your cool slutty daddy” WAS NOT ON MY 2023 BINGO CARD 😭😭😭😭 pic.twitter.com/Aa6LoPTFy1 — Deaf David (@david_kennedy11) January 17, 2023

Em ambas as séries, seu personagem é paternal e protetor, o que fez com que ele conquistasse muitos fãs. Mas não é a habilidade de atuação de Pascal, mas sua personalidade off-set que o torna reconhecido, em suas próprias palavras, nosso “daddy”.

Pascal é um mestre do charme do tapete vermelho. Só as roupas dele parecem estar flertando com você. Em um evento de tapete vermelho Mandaloriano, Pascal usava calças vermelhas grandes e um pequeno suéter de tricô marrom, uma combinação ousada e atraente.

With it being the year of Pedro Pascal, can we just give well deserved shout-out to his stylist??



Pedro’s daddy status has only been MAGNIFIED by the drip 😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/g6UEZ3zzBZ — CanWeGetSomeToast (@CanWeGetToast) March 7, 2023

E, em seus incontáveis vídeos - incluindo o último do Oscar, em que notamos a sua fixação por Rihanna -, ele faz com que a sua legião de fãs só aumente.

“daddy is a state of mind, you know what i'm saying? i'm your daddy” - pedro pascal pic.twitter.com/x9NsYLSUEX — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) April 25, 2022

Confira abaixo 5 momentos que mostram o porquê Pedro Pascal se tornou o “daddy” preferido da internet

1. Pascal comentando sobre o apelido ‘Daddy Pascal’, que os TikTokers deram recentemente à ele

Pedro Pascal deep talking voice when saying "Daddy Pascal" 😍..



📹: Capital Official pic.twitter.com/Oy9oPK0Dtc — Vina Verde || streaming LOVESTRUCK (@vinaverdemusic) March 1, 2023

2. Pedro Pascal incansavelmente perguntando às entrevistadoras se Rihanna iria se apresentar no Oscar:

pedro pascal is definitely a rihanna stan 😭 pic.twitter.com/8tBQwyolHQ — 𝖌𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑 (@gabgonebad) March 13, 2023

3. Pedro Pascal e as diversas formas de se dizer o seu nome:

Pedro Pascal saying his full name is the sexiest thing ever, bye pic.twitter.com/dUS4DPPYKd — jane 🍓 TLOU/MANDO SPOILERS (@skywalkerluvbot) January 19, 2023

4. Pedro Pascal fazendo uma imitação de Grogu

pedro pascal doing an impression of grogu pic.twitter.com/ufW5nkMGpt — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) March 8, 2023

5. E não poderíamos deixar de citar Pedro Pascal e seus momentos no The Graham Norton Show, com sua dança sedutora e quando ele chama Grogu de ‘Baby Yoda’

not pedro pascal calling grogu “baby yoda” 😭 pic.twitter.com/kvTXIOeSwd — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) February 25, 2023

Com The Last of Us tendo chegado ao fim de sua primeira temporada no último domingo (12/03), o que nos resta é esperar por mais entrevistas icônicas e seguir acompanhando o Daddy Pascal por aqui e em The Mandalorian.