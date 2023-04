Barbiecore: como aderir a tendência e ficar pronta para assistir o filme ‘Barbie’?

Se você é apaixonada pelo mundo da moda, com certeza já ouviu falar sobre o termo “Barbiecore”. A tendência tem ganhado cada vez mais espaço no universo fashion e promete conquistar as mulheres que amam rosa e tudo o que remete ao universo da boneca mais famosa do mundo.

Com a estreia do filme da Barbie se aproximando, com Margot Robbie e Ryan Gosling, a cor rosa voltou a ser a estrela principal da moda. Se você quer aderir ao Barbiecore, mas ainda tem dúvidas de como incluir o rosa em seus looks, confira essas 5 dicas para arrasar na tendência.

5 dicas de look para aderir a moda ‘Barbiecore’

Muito brilho com peças metálicas

Porque não misturar duas tendências do momento? O look todo rosa ganha ainda mais brilho se combinado em um visual metálico. Você pode investir em uma peça metálica para combinar com uma mais básica, como este look de Kim Kardashian, em que ela usa um moletom cropped com legging e botas metalizadas e uma bolsa metálica e brilhante para acompanhar.

Blazer oversized, cropped e tênis

Um blazer rosa é uma peça chave para quem quer aderir ao estilo Barbiecore, seja em um look inteiramente rosa, ou para complementar com um vestido ou jeans, por exemplo. Combine-o com um tênis e você terá um visual descolado e confortável. Acrescente uma bolsa de couro para dar um toque de sofisticação.

Combine com outras cores

A cor pink, que melhor representa a Barbiecore, pode ser uma cor intimidante para o estilo. Como já é uma cor vibrante, você pode pensar a combiná-la com nada menos que tons neutros. No entanto, é possível adicionar alguns toques de cores, como o mostarda, por meio de uma peça ou mesmo, acessórios para quebrar o look.

Com saia branca e blusa rosa

A saia midi é outra peça que não pode faltar nos looks das fashionistas. Faça uma combinação de saia branca com blusa rosa e tenha o look Barbiecore perfeito. E para deixar o visual ainda mais atraente, finalize com botas metálicas, que estão com tudo neste ano.

A clássica Barbie de vestido

Anne Hathaway levou a Barbiecore ao extremo em um minivestido rosa brilhante e plataformas gigantes, no tom fucsia, em um desfile da Valentino. Esta é a versão mais Barbiecore de todas! Um minivestido rosa-choque personalizado com lantejoulas, com uma assinatura da Barbie: um par dos saltos plataforma (super) altos e uma bolsa de ombro combinando.

