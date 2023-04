Moda: 5 dicas inspiradas em Carolina Herrera para usar botas com elegância

Com a chegada dos dias mais gelados, as botas se tornam peças indispensáveis no guarda-roupa feminino. Além de aquecerem os pés, elas podem dar um toque de estilo e sofisticação ao look. Pensando nisso, separamos cinco dicas inspiradas na icônica estilista Carolina Herrera para ajudar você a usar botas com elegância nos dias mais frios.

5 dicas inspiradas em Carolina Herrera para usar botas com elegância

Escolha o modelo certo para o seu tipo de perna

As botas são versáteis e existem diversos modelos no mercado. Para quem tem pernas mais grossas, a dica é escolher botas com cano mais largo. Já para quem tem pernas finas, botas mais ajustadas ao corpo são a melhor opção.

Combine as botas com peças que valorizem seu corpo

As botas são um ponto de destaque no look, então escolha peças que ajudem a valorizar as suas curvas e disfarçar as partes do corpo que você não gosta tanto.

Crie um contraste com as roupas

As botas podem ser uma boa oportunidade para criar um contraste interessante no look. Se estiver usando roupas mais claras, opte por botas escuras. Se a roupa for mais escura, escolha botas mais claras.

Use botas com vestidos e saias

Muitas mulheres acham que as botas só podem ser usadas com calças, mas isso não é verdade. Combinações de botas com vestidos e saias podem deixar o look elegante e moderno.

Equilibre as cores das botas com as peças do look

As botas são um ponto de destaque no look, então é importante equilibrar as cores com as outras peças. Se as botas forem coloridas, escolha peças mais neutras para combinar. Se as botas forem neutras, experimente ousar com peças mais coloridas.

Seguindo essas dicas inspiradas na elegância de Carolina Herrera, você poderá criar looks incríveis e cheios de estilo para enfrentar os dias mais frios com muito charme e sofisticação. Experimente e arrase nas produções de outono/inverno!

