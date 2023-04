Moda: 5 melhores estilos de calças para mulheres curvy valorizarem o corpo

Reprodução A calça cargo, além de estar entre as principais tendências de 2023, é perfeita para mulheres com curvas (Pinterest)

Se você tem curvas e está em busca de calças que valorizem seu corpo, este é o lugar certo! A moda atual tem opções incríveis para quem quer realçar suas curvas e se sentir ainda mais confiante. Selecionamos 5 estilos de calças que são tendência no momento e que vão te deixar ainda mais maravilhosa. Vamos lá?

5 estilos de calças que valorizam as curvas femininas

Calça flare

A calça flare é uma ótima opção para quem quer destacar suas curvas e ainda parecer mais alta. Ela é justa na parte de cima e abre na altura dos joelhos, criando um efeito visual que alonga a silhueta. Além disso, a calça flare é super versátil e pode ser usada em diversas ocasiões.

Calça cargo

A calça cargo é uma opção super estilosa e que está em alta no momento. Ela é mais soltinha na parte de cima e tem bolsos grandes na lateral, o que ajuda a criar um visual mais despojado e moderno. Além disso, a calça cargo é uma ótima opção para quem quer disfarçar o quadril mais largo e valorizar as pernas. Você pode fazer diversas combinações com ela, que é a tendência do momento.

Calça pantalona

A calça pantalona é outra opção que valoriza as curvas femininas. Ela é mais larga em toda a perna e tem cintura alta, o que ajuda a marcar a cintura e criar um visual elegante. Além disso, a calça pantalona é perfeita para quem quer disfarçar o quadril mais largo.

Mom jeans

A mom jeans é uma opção mais despojada e que está super em alta. Ela é mais larga na parte de cima e tem a cintura bem marcada, o que ajuda a valorizar as curvas. Além disso, a calça mom é perfeita para quem quer um visual mais moderno e descontraído.

Calça jeans skinny

A calça jeans skinny é uma opção clássica que nunca sai de moda. Ela é justa em toda a perna e tem um efeito que ajuda a modelar o corpo. Além disso, a calça jeans skinny é super versátil e pode ser usada em qualquer ocasião.

Agora que você já conhece as tendências em moda para valorizar suas curvas, é só escolher o seu estilo preferido e arrasar!