Moda: arrase com esses 5 looks elegantes usando tênis e saia em qualquer idade

O tênis é um item essencial no guarda-roupa de qualquer pessoa que busca conforto e estilo em igual medida. Mas você sabia que ele também pode ser um aliado poderoso na hora de compor um look elegante e sofisticado com saia? Isso mesmo! Seja qual for a sua idade, é possível criar produções incríveis com essas peças coringas.

5 dicas infalíveis para usar tênis e saia com muito estilo

Tênis branco com saia midi

Se você está em busca de um visual moderno e sofisticado, a combinação de tênis branco com saia midi é perfeita! Esse look é ideal para ocasiões casuais, mas também pode ser usado em eventos mais formais.

Tênis colorido com saia longa

Se você é adepta de looks mais coloridos e vibrantes, a dica é apostar em um tênis de cor forte e uma saia longa estampada. O resultado é uma produção alegre e descontraída, que pode ser usada em passeios ao ar livre, almoços em família e outras ocasiões informais.

Tênis de cano alto com saia curta

Se você quer um visual mais despojado e jovial, a combinação de tênis de cano alto com saia curta é uma ótima opção. Escolha um tênis de cor neutra, como preto ou branco, e uma saia de tecido fluido em tons pastel para um look romântico. Para um visual mais rocker, aposte em uma jaqueta oversized pra completar o look.

Tênis slip on com saia lápis

Se você busca um visual mais elegante e sofisticado, a combinação de tênis slip on com saia lápis é perfeita! Escolha um tênis em tom preto ou branco e uma saia lápis em tons neutros, como preto ou cinza. Esse look é ideal para ambientes de trabalho e outras ocasiões formais.

Tênis plataforma com saia metalizada

Se você quer um visual mais fashionista, a dica é apostar em um tênis com uma saia metalizada. Esse look é ideal para eventos mais descolados e baladas.

