Moda: esfriou? 5 melhores looks com blazer para sair elegante em qualquer ocasião

O blazer é uma peça que nunca sai de moda e pode ser usada em diversas ocasiões. Seja em um ambiente mais formal ou em um look mais despojado, o blazer é capaz de transformar qualquer visual. Por isso, preparamos uma seleção com os 5 melhores looks com blazer para você arrasar em qualquer ocasião.

5 combinações imbatíveis com blazer para arrasar em qualquer ocasião

Blazer + jeans

Essa é uma combinação que nunca falha. O jeans é uma peça democrática que pode ser usado em diversas ocasiões. Combine-o com um blazer de corte clássico e você terá um look despojado e elegante. Nos pés, opte por um tênis ou sapatilha para deixar o visual ainda mais confortável.

Blazer + vestido

O blazer é perfeito para dar um toque de elegância ao vestido. Escolha um blazer com uma cor que complemente um vestido estampado ou colorido. Nos pés, um tênis deixa o visual ainda mais estiloso, mas se quiser, aposte em salto alto.

Blazer + calça de alfaiataria

Para uma ocasião mais formal, a combinação de blazer e calça de alfaiataria é infalível. Escolha um blazer de corte clássico ou oversized e uma calça de tecido fino. Nos pés, um sapato de salto alto ou uma sapatilha mais sofisticada.

Blazer + saia

A combinação de blazer e saia é perfeita para quem busca um look mais feminino e elegante. Neste outono, escolha cores quentes e tenha o look perfeito. Seja saia curta ou midi, a combinação é infalível. Nos pés, uma bota completa o visual.

Blazer + shorts

Para um visual mais descolado e moderno, a combinação de blazer e shorts é perfeita. Escolha um shorts de tecido mais fino e combine com um blazer de corte mais despojado. Nos pés, um tênis ou sandália baixa.

Com essas 5 combinações, você terá looks incríveis para arrasar em qualquer ocasião. Não tenha medo de experimentar e criar novas combinações com o seu blazer preferido. Conte para nós nos comentários!

