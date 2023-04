Marina Ruy Barbosa sensualiza em look preto nada básico em vinil, com fenda arrasadora

Reprodução A atriz apostou em look all black na nova coleção de sua marca Foto: @marinaruybarbosa (Instagram)

Marina Ruy Barbosa, como sempre, brilhou em uma noite de evento para lançamento da nova coleção da sua marca, GINGER, em um shopping em São Paulo, na última quinta-feira (13/04). A atriz, de 27 anos de idade, deslumbrou em um look all black.

Marina apostou em um visual todo em vinil, vestindo uma saia lápis com uma fenda arrasadora, top e jaqueta com bolsos frontais também em vinil, todos da sua marca, mostrando toda a sua produção em sua conta no Instagram. Confira look e produção abaixo:

Quem desenhou o look da atriz, que somado ficou em R$ 2254,00, foi o estilista Pedro Sales.

Para complementar o visual, Marina utilizou uma plataforma preta de couro e bolsa preta com aplicações brancas. Confira mais detalhes do look na postagem da atriz, abaixo:

A mãe da artista, Gio Ruy Barbosa, foi prestigiar o evento da filha, também vestindo um look monocromático em vinil da coleção da marca, NOSTALGIC. Confira abaixo:

Marina postou stories direto da conta da sua marca para apresentar o seu look escolhido da nova coleção Nostalgic.

Reprodução Imagem: @shopginger (Instagram)

Em sua postagem, que já viralizou no Instagram, a artista tem diversos comentários sobre sua beleza e seu look: ”Eu não aguento com tanto poder em uma foto só”, comentou uma fã. “Sempre entregando tudo”, escreveu um de seus fãs clubes.

Enquanto outras já estão querendo o look de Marina: “Eu preciso dessas peçassssss”. “Quero essa saiaaa!”, outra escreveu.

