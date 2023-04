Autor real conta como Kate Middleton “impediu” Meghan Markle de comparecer à coroação

Após semanas de especulação, na última quinta-feira, 12 de abril, o Palácio de Buckingham confirmou que o príncipe Harry comparecerá à coroação de seu pai, o rei Charles, enquanto Meghan Markle permanecerá na Califórnia para comemorar o aniversário de seu filho, o príncipe Archie.

Mas o que não foi comentado pelo Palácio é que, houve alguma tensão nos bastidores da espera dessa resposta, já que Kate Middleton não podia pensar na possibilidade de sua cunhada comparecer. De acordo com o autor real Tom Bower, via The Express, Kate “impediu que Meghan viesse e disse que não a aceitaria lá sob nenhuma circunstância”.

É importante ressaltar que esta é uma afirmação bastante polêmica e contradiz o que uma fonte disse ao site Page Six: que Meghan Markle e o príncipe Harry “tiveram que tomar uma decisão que parecia genuína e autêntica, especialmente depois de tudo o que foi dito e todas as coisas que aconteceram” e que “é uma decisão que eles tomaram juntos como uma família”.

Tom Bower também afirmou que, para a realeza, “a presença de Harry é constitucionalmente importante”, já que ele está na linha de sucessão. “A questão é: qual será o papel dele quando ele chegar a Londres? Acho que as discussões nos últimos dias foram muito para minimizar sua presença na abadia”, questionou o autor.

Claramente, nada disso foi confirmado pelo Palácio de Buckingham, que simplesmente fez um comunicado confirmando a presença de Harry: “O Palácio de Buckingham tem o prazer de confirmar que o duque de Sussex comparecerá ao serviço de coroação na Abadia de Westminster em 6 de maio . A duquesa de Sussex permanecerá na Califórnia com o príncipe Archie e a princesa Lilibet”.

Leia também: