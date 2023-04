Após artistas boicotarem coroação do rei Charles, Katy Parry e Lionel Ritchie confirmam presença

Embora possa não ser um evento único na vida para alguns, uma coroação real não ocorre há sete décadas. Então, sim, a coroação do novo monarca, o rei Charles III, e sua rainha consorte, Camilla, em 6 de maio deste ano é um grande evento.

Na sexta-feira, 14 de abril, a BBC anunciou que Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, Take That e outros artistas se apresentarão no concerto de coroação. “O show será baseado em temas de amor, respeito e otimismo”, observou a notícia do site. Eles se apresentaram no dia 7 de maio no Castelo de Windsor, apesar de várias estrelas britânicas e americanas se recusarem a fazê-lo anteriormente.

Katy Perry e Lionel Ritchie estão muito honrados

Lionel e Katy concordaram em fazer um show para a celebração do monarca. Os juízes do American Idol conhecem Sua Majestade há anos e serviram como embaixadores de suas instituições de caridade. O cantor do Roar está no British Asian Trust desde 2020, onde o rei Charles III co-fundou a organização sem fins lucrativos para combater a pobreza no sul da Ásia.

“Estou animada para me apresentar no The Coronation Concert e para ajudar a lançar mais luz sobre o Child Protection Fund do British Asian Trust, cujo trabalho inclui iniciativas de arrecadação de fundos para encontrar soluções para o tráfico de crianças”, disse Katy Perry em um comunicado.

Enquanto isso, Richie foi nomeado o primeiro embaixador global e primeiro presidente do Prince’s Trust Global Ambassadors Group em 2019. O então príncipe de Gales fundou a organização em 1976 para beneficiar jovens desfavorecidos.

“Dividir o palco com os outros artistas no The Coronation Concert é um evento único na vida e será uma honra e uma celebração”, Richie compartilhou em uma carta de sua autoria. Enquanto Lionel, Katy e Bocelli certamente farão um grande show, muitos músicos não estavam interessados em fazer parte da coroação.

Que artistas não quiseram ir à Coroação?

Adele, Elton John, Robbie Williams, Harry Styles e as Spice Girls estão entre os artistas que recusaram convites para fazer um show para o recém-coroado rei, segundo a Rolling Stone no mês passado.