Palácio confirma a presença de Harry na coroação do pai, mas traz surpresa sobre Meghan Markle

A notícia acabou de chegar: o príncipe Harry finalmente confirmou a viagem para Londres para a coroação do seu pai, o rei Charles III, mas ele não será acompanhado pelo resto de sua família - incluindo Meghan Markle.

Hoje, o palácio confirmou que o duque de Sussex comparecerá à cerimônia de coroação no dia 6 de maio. A duquesa de Sussex e os dois filhos do casal, Archie (3) e Lilibet (1), ficarão em casa.

A cerimônia de coroação acontecerá na Abadia de Westminster em homenagem ao rei Charles e sua esposa, Camilla Parker Bowles. Segundo a revista People, o príncipe Harry “queria estar a serviço para apoiar seu pai neste momento importante de sua vida”.

Embora as festividades da coroação durem três dias, o príncipe Harry não deve comparecer a nenhum outro evento.

Muitos fãs da realeza previram que o príncipe Harry compareceria à coroação de seu pai. No mês passado, um porta-voz confirmou, segundo o The Sunday Times, que o príncipe Harry e Markle receberam um convite para o evento por e-mail.

O representante disse: “Posso confirmar que o duque recebeu recentemente correspondência por e-mail do escritório de Sua Majestade sobre a coroação”.

No entanto, o momento causou alguma incerteza porque o filho mais velho do príncipe Harry, Archie, completará 4 anos em 6 de maio, que é o mesmo dia da cerimônia de coroação.

Comentando sobre a coroação em uma entrevista em janeiro com Tom Bradby da ITV, durante o lançamento do seu livro de memórias Spare, Harry disse: “Muita coisa pode acontecer entre agora e depois. Mas, você sabe, a porta está sempre aberta. A bola está do lado deles. Há muito a ser discutido, e eu realmente espero que eles estejam dispostos a sentar e conversar sobre isso”.

Apesar de não terem conversado, o duque de Sussex deu um passo atrás e vai prestigiar seu pai.

