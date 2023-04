Kate Middleton quebra mais um protocolo real no domingo de Páscoa; saiba o que ela fez

Kate Middleton acertou em cheio em seu visual de Páscoa desde sua roupa até a cor de suas unhas!

Além do conjunto azul royal que parece ter sido uma homenagem à falecida rainha Elizabeth II, que comentamos no domingo aqui, com um casaco azul da marca Catherine Walker & Co., que ela usou anteriormente no Commonwealth Day Service em março de 2022.

A princesa Kate estava combinando com toda a sua família, que também se vestiu de azul, mas a ousada manicure vermelha da princesa de Gales foi o que surpreendeu no estilo, já que Kate geralmente usa tons neutros ou nenhum esmalte, e o vermelho brilhante era um toque de cor fresco contra sua bolsa azul royal que combinava com seu conjunto.

Embora seja uma regra não oficial, é amplamente conhecido que a rainha Elizabeth achava que esmaltes coloridos distraíam. Tons brilhantes não são proibidos para a realeza, mas cores nude são uma escolha mais prática para compromissos oficiais.

A princesa Kate já utilizou esmaltes com cores brilhantes anteriormente, mas definitivamente a cor escolhida da vez, foi um tom ousado de manicure que marcou a primeira moda em público.

Quem já havia quebrado o protocolo real, havia sido Meghan Markle poucos meses depois de se casar o príncipe Harry, quando abalou o guia de estilo utilizando um esmalte preto para uma aparição surpresa no British Fashion Awards em dezembro de 2018. A duquesa de Sussex, 41, estava grávida do príncipe Archie, agora com 3 anos, e subiu ao palco para presentear sua estilista de vestidos de noiva, Clare Waight Keller, com o prêmio de Designer de Moda Feminina Britânica do Ano. As unhas pretas de Meghan combinavam com seu vestido de um ombro só no mesmo tom.

