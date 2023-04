Kate Middleton veste na Páscoa uma cor frequentemente usada pela rainha Elizabeth; confira

Seja um feriado, uma celebração especial ou apenas mais um dia, Kate Middleton, 41 anos, sempre arrasa em seus looks. E no culto do domingo de Páscoa deste ano, a princesa de Gales não decepcionou, vestindo um conjunto azul royal que parece ter sido uma homenagem à falecida rainha Elizabeth II.

Conforme observado pela revista People, a princesa usava um casaco azul da marca Catherine Walker & Co., que ela usou anteriormente no Commonwealth Day Service em março de 2022. Ela complementou com uma bolsa combinando e uma versão azul de um chapéu Lock & Co. que ela usou no Dia de St. Patricks no ano passado.

A princesa Kate estava combinando com toda a sua família, que também se vestiu de azul. O príncipe William, 40, e o príncipe George, 9, usavam ternos marinho combinando, enquanto a princesa Charlotte, 7, usava um vestido floral azul e branco com meias azul bebê e sapatilhas azul marinho. O mais novo, o príncipe Louis, 4 anos, usava um blazer azul marinho com shorts azuis brilhantes e meias altas.

Esta foi a primeira vez que o casal trouxe os três filhos para o culto de domingo, depois que o príncipe George e a princesa Charlotte compareceram ao evento com seus pais em 2022.

Como este foi o primeiro domingo de Páscoa que a família real celebrou desde a morte da rainha Elizabeth, parecia que a escolha do azul foi uma homenagem para a falecida monarca. Foi um esforço coordenado de toda a família, com o rei Charles e a rainha consorte Camilla também usando o mesmo tom.

Os observadores da moda real devem se lembrar que a rainha Elizabeth costumava usar azul no feriado da Páscoa, e ela gostava especialmente de usar a cor no Royal Maundy Service, que sempre acontece na quinta-feira antes da Páscoa.

