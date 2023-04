Malas prontas: Piqué fará 1ª viagem à Miami para ver os filhos e finalizar acordo com Shakira

No início desse mês, Shakira mudou-se com os filhos Milan e Sasha para sua mansão em Miami, após acordo feito com seu ex-companheiro Gerard Piqué. E agora, pouco mais de 15 dias, o ex-jogador prepara as suas malas para visitar pela primeira vez seus filhos, após regras definidas com a cantora colombiana.

A informação foi dada pela jornalista Lorena Vásquez ao programa espanhol Y ahora Sonsoles. Segundo a comunicadora, “o advogado de Gerard Piqué entrou em contato com Shakira para informar que seu ex-companheiro já tem data marcada para a viagem”. A jornalista disse ainda que a visita acontecerá no final de abril, ou seja, na semana que vem, e que Piqué passará 10 dias em Miami ao lado de Sasha e Milan.

Em novembro, Shakira e Piqué chegaram a um acordo de que a colombiana poderia deixar Barcelona com seus filhos, desde que Piqué viajasse 10 dias por mês para vê-los, segundo jornais espanhois.

Além disso,Lorena Vásquez destacou que enquanto os detalhes finais da viagem de Gerard Piqué à Miami estão sendo finalizados, os advogados de ambas as partes se reunirão para fechar o acordo de separação, já que algumas coisas mudaram.

Segundo Vásquez, “esse acordo sofreu algumas alterações desde o momento em que Shakira não viajou em janeiro devido à saúde de seu pai”; então agora os advogados da colombiana e do espanhol vão discutir novamente questões como o pagamento de aulas extracurriculares e esportes para Sasha e Milan e demais questões financeiras relacionadas aos filhos do ex-casal.

Embora não tenha sido revelada a data exata em que Piqué embarcará, a jornalista destacou que Shakira já recebeu essa informação do advogado do ex. Sobre a assinatura do contrato de separação, acontecerá também durante esta visita à Miami para que o acordo seja válido nos Estados Unidos.

Clara Chía não viaja com Piqué para Miami

A ida de Gerard Piqué a Miami acontece logo após o espanhol tirar férias com a nova namorada, Clara Chía. E, a pedido expresso de Shakira e dseus filhos, Clara Chía não acompanhará o ex-jogador de futebol em sua viagem.e

Nos últimos dias, o jornal catalão El Nacional e o paparazzi Jordí Martín (que acompanha Shakira há anos) revelaram que a cantora colombiana teria exigido que Piqué viajasse sem a namorada.

Segundo ambas as fontes, Shakira teria tomado essa decisão para evitar que seus filhos fossem assediados pela imprensa durante esses momentos íntimos.

