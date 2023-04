Shakira não quer deixar nada para Piqué: a história por trás da árvore que tirou da antiga casa

Reprodução A árvore foi plantada há 5 anos no Líbano, no bosque Cedros do Senhor, terra onde nasceu a avó da cantora (Twitter)

As últimas semanas foram cheias de mudanças para Shakira: ela finalmente mudou-se para Miami, deixando as lembranças que a infidelidade de Gerard Piqué com Clara Chía para trás. Mas, não sem antes tirar tudo da sua antiga casa em Barcelona.

A árvore que Shakira tirou da casa de Piqué

O que você leva após uma separação? Shakira, foi além e carregou até a árvore junto com ela. As imagens que têm viralizado nos últimos dias entre os fãs da cantora mostram uma grande árvore carregada por um guindaste do jardim, para o lado de fora da propriedade que já foi a casa da família que Shakira e Piqué construíram.

Segundo o jornal El Periódico, a árvore em questão, que parece uma oliveira, tem um grande significado para a cantora. Shakira a plantou na floresta de Ceros de Dios, no Líbano, terra de sua avó paterna, há anos atrás. Por isso, a cantora não gostaria que ela ficasse em uma casa onde nem ela e nem os seus filhos, Sasha e Milan, morariam.

Reprodução Shakira não quis "deixar nem a sombra" para Piqué e Clara Chía (Reprodução)

Shakira levou a árvore para Miami?

Parece que a cena da árvore sendo retirada não é recente. Segundo o Europa Press, as imagens foram gravadas em 8 de novembro de 2022 - apenas um dia depois de Shakira e Piqué chegarem a um acordo sobre a guarda dos filhos, onde ficou estabelecido que Sasha e Milan iriam para Miami junto com a mãe.

Hoy que salió el tema del árbol de shakira

Recordemos que ella dejo huella en Líbano, tierra de su abuela paterna, al plantar un árbol, en el bosque de los cedros de dios. Reina preocupada por el cuidado del planeta 🌍 pic.twitter.com/EgLFmQ7nat — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) April 13, 2023

Portanto, até agora não está claro o que acontecerá com esta oliveira, que carrega um grande significado para a cantora colombiana e nem aonde ela foi parar.

O que acontecerá com a casa de Shakira em Barcelona?

As mídias espanholas acusaram o pai de Piqué como responsável pela mudança de Shakira, com uma possível ameaça de indenização para a cantora, conforme o contrato de compra e venda, que foi feita pela empresa de Joan Piqué, seu ex-sogro.

Segundo alguns relatos, o ex-jogador de futebol e sua namorada Clara Chía estão pensando em se mudar juntos para a mansão que um dia foi de Piqué e Shakira.

Leia também: