Até o Spotify se meteu na treta de Shakira e Piqué: ouça a playlist ‘Orgullosa de ser Latinoamericana’

No mesmo final de semana em que Shakira embarcou para Miami, Gerard Piqué deu uma entrevista arrasadora ao jornalista Gerard Romero. Ao falar sobre sua separação e as consequências que sofreu, o ex-jogador de futebol marcou um gol contra ao mencionar, sem medir palavras, sobre os fãs latino-americanos de Shakira - uma situação que nem a cantora colombiana e nem seus seguidores ignoraram. Relembre clicando aqui.

Logo após a entrevista ir ao ar, a colombiana fez questão de publicar em seu Twitter sobre seu orgulho em ser latino-americana.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

A plataforma de música Spotify resolveu entrar na onda da polêmica algumas semanas depois, criando uma playlist com uma indireta bem direta para o ex de Shakira intitulada ‘Orgullosa de ser Latinoamericana’ , e com o subtítulo ‘Perdón que te salpique’, parafraseando a intérprete de Monotonía.

O verso da música de Shakira com Bizarrap ‘Music Sessions #53′ que diz que “as mulheres não choram, as mulheres faturam”, que se tornou um emblema das declarações que Shakira fez sobre seu ex, em suas músicas atuais, se estendeu para as plataformas de música, que se aproveitam para lucrar em cima da polêmica. Confira a playlist abaixo:

O Spotify teve essa jogada genial, já que utilizou como nome da playlist em apoio à cantora de 46 anos, utilizando a mesma frase com a qual Shakira “respondeu” as insinuações de Piqué em seu Twitter.

Esta lista inclui 50 canções de diferentes figuras da música latina com as quais você pode cantar e dançar durante as duas horas e 45 minutos da compilação que está disponível na plataforma de música.

Além de ‘Music Sessions #53′, ‘TQG’, ‘Monotonía’ e ‘Te felicito’, de Shakira, a playlist também inclui outros sucessos de figuras como Bad Bunny, Karol G, Bellakath, Feid, Featherweight, Junior H, Thalía, Natti Natasha, Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Anitta, Tini, Lali, Natanael Cano, Anuel AA e Maluma entre outros.

Leia também: