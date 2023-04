As regras que Piqué terá que seguir quando visitar seus filhos em Miami, na casa de Shakira

Após a polêmica separação de Gerard Piqué e Shakira, quando a cantora descobriu a infidelidade do ex-companheiro, a cantora decidiu se mudar para Miami, para recomeçar a vida ao lado de seus dois filhos Sasha e Milan. Com a mudança que ocorreu no último domingo (02/04), quando o ex-jogador de futebol quiser ver seus filhos, terá algumas regras a seguir.

Quais são as regras para Piqué poder ver seus filhos?

Uma das regras é que, caso queira visitar Sasha e Milan, deve fazê-lo sozinho, sem envolver a sua namorada, Clara Chía. Afinal, ela foi a amante e pivô da separação de Piqué e Shakira. Assim, a artista pediu a Gerard para mantê-la afastada, pela saúde mental de seus pequenos.

Segundo informações veiculadas por sites espanhóis, o ex-jogador de futebol terá 10 dias por mês para estar com os filhos. E, caso queira visitá-los, ele deve viajar para Miami, para não quebrar a nova rotina que eles terão.

É assim que os filhos de Piqué se sentem depois de se mudarem para Miami

Na opinião da jornalista Lorena Vázquez, tanto Milan quanto Sasha “estão muito entusiasmados com a mudança e a vivem com muito entusiasmo, apesar de Gerard Piqué estar muito chateado”. Com isso, ela deixa claro o que sentem os filhos de Piqué e Shakira após sua mudança para Miami.

Ao se despedir da Espanha, a cantora colombiana compartilhou uma mensagem para agradecer todo o carinho do público em sua conta no Instagram: ““Hoje iniciamos um novo capítulo na busca pela felicidade. brigada a todos que surfaram tantas ondas comigo lá em Barcelona, cidade onde aprendi que a amizade sem dúvida dura mais que o amor. Obrigada a todos que ali me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer”.

