Lollapalooza divulga programação por palcos; confira horário dos shows

A organização do Lollapalooza Brasil divulgou a programação de cada palco do festival nesta quarta-feira (8). Esta é a 10ª edição do evento, que traz nomes internacionais como Drake, Billie Eilish e Twenty One Pilots.

Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X também estão entre os headliners do festival. Já entre os brasileiros, os destaques vão para Ludmilla, Pitty, Felipe Ret, L7nnon, Pedro Sampaio e Anavitória.

Na semana passada, uma das principais atrações do festival cancelou sua participação, a banda estadunidense Blink-182 (entenda aqui). Com isso, o duo Twenty One Pilots entrou no lugar, no segundo dia de evento.

Outros dois cancelamentos foram anunciados nesta quarta. Dominic Fike, cantor e ator de “Euphoria”, também desistiu de vir ao Brasil e será substituído pela banda canadense Mother Mother no primeiro dia de Lolla.

Já o duo estadunidense 100 Gecs não virá para o segundo dia de festival, sendo substituído pelo duo brasileiro Almanac.

O Lollapalooza Brasil acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos (Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 - Interlagos). Os ingressos estão à venda no site oficial do evento.

Confira a programação completa do Lollapalooza Brasil, separados por horários e palcos:

Sexta-feira (24/03)

Palco Budweiser

12h – 12h30: Aliados

13h20 – 14h05: Baby

15h – 15h45: Anavitória

16h55 – 17h55: Mother Mother

19h05 – 20h05: Kali Uchis

21h15 – 22h45: Billie Eilish

Palco Chevrolet

12h30 – 13h15: Brisa Flow

14h10 – 14h55: Black Alien

15h50 – 16h50: Modest Mouse

18h – 19h: Conan Gray

20h10 – 21h10: Lil Nas X

Palco Adidas

12h – 12h30: Gab Ferreira

13h20 – 14h05: Planta e Raiz

15h – 15h45: Suki Waterhouse

16h55 – 17h55: Hot Milk

19h05 – 20h05: Polo & Pan

21h15 – 22h15: Rise Against

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde

12h – 12h30: Curol

12h45 – 13h15: Aline Rocha

13h30 – 14h15: Madds

14h30 – 15h15: Öwnboss

15h30 – 16h30: Devochka

16h45 – 17h45: Nora en Pure

18h – 19h: Pedro Sampaio

19h15 – 20h15: John Summit

20h30 – 21h30: Gorgon City

21h45 – 22h45: Claptone

Sábado (25/03)

Palco Budweiser

12h – 12h30: Mulamba

13h05 – 13h45: Tássia Reis

14h40 – 15h35: Ludmilla

16h45 – 17h45: Wallows

18h55 – 19h55: The 1975

21h30 – 23h: Twenty Øne Piløts

Palco Chevrolet

12h30 – 13h: Medulla

13h50 – 14h35: Gilsons

15h40 – 16h40: Yungblud

17h50 – 18h50: Jane’s Addiction

20h00 – 21h25: Tame Impala

Palco adidas

12h – 12h30: Ana Frango Elétrico

13h05 –13h45: Carol Biazin

14h40 – 15h35: Pitty

16h45 – 17h45: Filipe Ret

18h55 – 19h55: Sofi Tukker

21h35 – 22h35: Melanie Martinez

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde

12h – 12h30: Valentina Luz

12h45 – 13h15: Melanie Ribbe

13h30 – 14h15: Binaryh

14h30 – 15h15: D-Nox

15h30 – 16h15: Eli Iwasa

16h30 – 17h30: Almanac

17h45 – 18h45: Liu

19h – 20h: Mochakk

20h15 – 21h15: Purple Disco Machine

21h45 – 23h: Jamie XX

Domingo (26/03)

Palco Budweiser

12h40 –13h20: Larissa Luz

14h15 – 15h15: Rashid

16h25 – 17h25: Willow

18h35 – 19h35: Tove Lo

21h – 22h30: Drake

Palco Chevrolet

12h – 12h35: Number Teddie

13h25 – 14h10: Tuyo

15h20 – 1620: Os Paralamas do Sucesso

17h30 – 18h30: Aurora

19h40 – 20h55: Rosalía

Palco adidas

12h40 – 13h20: Black Pantera

14h15 – 15h15: O Grilo

16h25 – 17h25: The Rose

18h35 – 19h35: L7NNON

21h – 22h: Cigarettes After Sex

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde

12h – 12h30: Carol Seubert

12h45 – 13h15: Camilla Brunetta

13h30 – 14h15: Deekapz

14h30 – 15h15: Carola

15h30 – 16h15: Santti

16h30 – 17h30: Rooftime

17h45 – 18h45: Dubdogz x KVSH

19h – 20h: Fred Again...

20h15 – 21h15: Alison Wonderland

21h30 – 22h30: Armin van Buuren

