Lollapalooza: Blink-182 cancela participação no festival; conheça substituto

A banda estadunidense Blink-182 anunciou o cancelamento de sua participação no Lollapalooza Brasil deste ano, nesta quarta-feira (1).

O motivo da desistência se deu por conta de uma cirurgia que o baterista Travis Barker precisará fazer no dedo de uma das mãos nos próximos dias.

O show seria a primeira passagem do grupo pelo Brasil - e, justamente por isso, o sábado (25) era o único dia até então esgotado do festival.

A apresentação reuniria a formação original da banda, com Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge. O cancelamento afetou também as edições chilena e argentina do Lollapalooza, além de outros festivais da América Latina, em países como Paraguai, Peru e México.

“Eu queria dizer que eu sinto muito para todos os fãs da América do Sul que nós não vamos conseguir estar aí. Era algo que a gente estava querendo fazer por tanto tempo e nós trabalhamos duro e a gente teve um desses acidentes malucos que ninguém estava esperando”, disse o vocalista da banda, Tom DeLonge, em comunicado em vídeo.

Apesar dos brasileiros estarem enfrentando uma série de cancelamentos de shows internacionais nos últimos meses, Tom já deixou seus fãs mais tranquilos.

“Eu realmente espero que saibam que estamos devastados e nós planejamos voltar”, garantiu o músico.

Confira o comunicado na íntegra:

Substituição

Para substituir o trio, a organização do festival chamou o duo Twenty One Pilots, formado por Tyler Joseph e Josh Dun.

Essa será a terceira participação deles na edição brasileira do festival, que já tocaram em 2016 e 2019. Além disso, também tocaram no festival GP Week, no ano passado, junto com a banda The Killers.

O Lollapalooza Brasil acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

