Mergulho em Frida Kahlo: exposição em São Paulo propõe imersão na história da artista

Se você é fã de exposições imersivas, essa dica é para você: a cidade de São Paulo está com mais uma mostra para mergulhar - e dessa vez é sobre a história da pintora mexicana Frida Kahlo.

“Frida Kahlo - Uma Biografia Imersiva” está em cartaz no estacionamento do Shopping Eldorado - no mesmo local em que aconteceu a exposição Mundo Pixar, em julho do ano passado.

O passeio pela vida da pintora é dividido em 7 partes. Em uma das salas, um holograma remonta o acidente de bonde que a deixou acamada para o resto da vida. Em outra, é possível participar de uma dinâmica de colagem, em que uma cabine reconhece o rosto dos visitantes e faz colagens.

Mas o destaque fica mesmo por conta do salão principal, com uma experiência sensorial de mais de 1 mil metros quadrados, em que o visitante se mistura às obras da artista.

“Frida Kahlo - Uma Biografia Imersiva” é a única exposição oficial da artista no mundo e foi criada em conjunto pela Frida Kahlo Corporation e Layers of Reality, um centro de artes digitais da Espanha.

Frida está entre as artistas mais influentes da história e sem dúvida a mais reconhecida da América Latina. A atual exposição está em turnê mundial, tendo começado na Espanha e agora percorre as Américas.

No ano passado, ela começou seu circuito americano por Porto Rico - sendo reportada pelo Metro World News local - e agora passa por diversas cidades brasileiras antes de seguir pelo restante da América Latina e depois Estados Unidos e Canadá.

Em São Paulo, ela fica até 30 de abril. O espaço funciona todos os dias, das 10h às 22h. Os ingressos para a mostra custam R$ 90 (de segunda a quinta-feira) e R$ 130 (de sexta-feira a domingo), na modalidade inteira. Estudantes, idosos e demais públicos protegidos por lei têm direito a meia-entrada.

O Shopping Eldorado está localizado na Avenida Rebouças, 3970 - Pinheiros.

