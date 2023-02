Katy Perry desaba em lágrimas durante reality show nos EUA; entenda

A cantora Katy Perry não resistiu à emoção e desabou perante toda a plateia do reality show “American Idol”, nos Estados Unidos, que foi ao ar nesta semana.

A voz de “Teenage Dream” foi às lágrimas ao ouvir a audição de Trey Louis, um dos sobreviventes do massacre em uma escola de Santa Fé, cidade do Texas, em maio de 2018.

Trey contou que, apesar do trauma, ele gostaria de “trazer um pouco de positividade” aos seus conterrâneos, que vivem com medo desde o massacre. Atualmente, ele tem 21 anos de idade e é vendedor de colchões.

“Nosso país falhou com a gente!”, disse Katy. O garoto responde “é verdade” e logo ela continua: “isso não é normal. Você deveria estar cantando aqui porque ama música”, desabafou.

No palco do reality show, Trey cantou a música “Stone”, de Whiskey Myers. Na época do massacre, ele sobreviveu à mira do atirador, que matou 10 pessoas - oito deles, colegas de classe do aspirante do “American Idol”.

“Eu estava na sala de artes 1 e ele disparou na sala de artes 2 antes de ir para a primeira. Perdi muitos amigos. Oito estudantes foram mortos, dois professores partiram. E tem sido realmente negativo. Santa Fe só teve uma má reputação desde 2018″, detalhou Trey.

“Espero que você lembre as pessoas que temos que mudar. Porque quer saber, eu também estou com medo”, confessou Katy.

Assista:

Katy Perry não conseguiu conter a emoção ao presenciar um relato no programa American Idol. Um participante contou que resolveu começar a cantar após perder 8 amigos num tiroteio em uma escola. “Espero que você lembre as pessoas que precisamos mudar”, disse Katy em lágrimas. pic.twitter.com/YZDOepB4rc — ARTH (@anthunesarth) February 27, 2023

Após ter a aprovação dos três jurados - Katy, Lionel Richie e Luke Bryan - Trey ainda deixou uma mensagem para seus conhecidos em Santa Fé.

“O que passamos todos os dias por causa do que aconteceu é terrível. Mas há luz, há positividade e você só precisa persegui-la”, disse o novo candidato à ídolo dos Estados Unidos.

A cantora já se posicionou a favor de mais segurança nas escolas estadunidenses em outros momentos. Em 2017, ela participou de um protesto justamente sobre esse tema.

