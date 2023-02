Jeremy Renner, Gavião Arqueiro na Marvel, posta vídeo de recuperação

O ator Jeremy Renner segue em intensa reabilitação, após o acidente que o deixou hospitalizado em pleno Ano Novo no início deste ano.

Nesta segunda-feira (27), o artista postou um vídeo em seus stories mostrando uma rotina de exercícios para as pernas. “O que for preciso”, escreveu ele na legenda.

Story de Jeremy Renner (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Assista:

Além do vídeo na bicicleta ergométrica, o ator também tranquilizou os fãs mostrando que está fazendo o possível para lidar com os traumas e manter a saúde mental em dia.

“Recuperação mental também”, legendou ele, também via stories, ao compartilhar uma foto do livro que está lendo atualmente “The Book of Awakening”, de Mark Nepo.

Story de Jeremy Renner (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Relembre o caso

O ator Jeremy Renner sofreu um acidente no dia 1º de janeiro, enquanto limpava a neve próxima a sua casa em Washoe County, Nevada, nos Estados Unidos.

Na ocasião, ele estava usando um limpador de neve para ajudar seu sobrinho a tirar um caminhão da neve, quando foi puxado para baixo do veículo e atropelado.

O estado tinha sido atingido por uma nevasca histórica: pelo menos 60 pessoas morreram depois que a tempestade de inverno, chamada de “nevasca do século”, atingiu a América do Norte com ventos fortes e frio extremo.

Jeremy foi levado de helicóptero ao hospital, onde ficou até o dia 17 de janeiro. Atualmente, ele está se recuperando em casa e fazendo fisioterapia.

O acidente causou mais de 30 ossos quebrados no corpo do ator, resultando em um trauma torácico contuso.

Jeremy Renner está entre os atores mais renomados de Hollywood. Além da franquia “Vingadores”, que participa desde 2012, ele também já esteve no elenco de diversos filmes de destaque, como “Guerra ao Terror” e “Atração Perigosa”, produções que lhe renderam duas indicações ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

Leia também: Luciano Hang usa Lei Rouanet para investir R$ 300 mil em peça sobre Silvio Santos