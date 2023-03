Cinema grátis: Praça em São Paulo recebe sessões ao ar livre até fim de março

Cena de "Ilha do Medo", um dos filmes em cartaz (Foto: Divulgação)

Quinta-feira é dia de estreias nos cinemas, mas na Praça do Povo, em São Paulo, é dia de assistir filmes clássicos ao ar livre, gratuitamente.

Esta é a 11ª edição do Cine na Praça, que recebe uma programação de longas de ação até o final do mês de março. As exibições acontecem sempre às 19h das quintas feiras.

É a chance de ver atuações populares de Hollywood como Leonardo DiCaprio (”Titanic”), Jeremy Renner (”Gavião Arqueiro”), Mark Ruffalo (”Os Vingadores”) e Morgan Freeman (”Todo Poderoso”) em filmes cultuados, sem pagar nada por isso.

Confira a seguir a programação completa:

02/03 - “Taxi Driver” (1976), de Martin Scorsese, com Robert de Niro e Jodie Foster.

Um veterano com problemas mentais trabalha de noite como condutor de táxi na cidade de Nova Iorque onde experimenta violência e perigo ao tentar ajudar a um trabalhador e uma prostituta.

09/03 - “Se7en” (1995), de David Fincher, com Morgan Freeman e Brad Pitt.

Dois detetives, um novato e um veterano, perseguem um assassino em série que usa os sete pecados capitais como motivos.

16/03 - “Onde os Fracos não tem Vez” (2007), de Ethan Coen e Joel Coen, com Javier Bardem e Josh Brolin.

Violência e caos surge quando um caçador se encontra com um negócio de drogas errado e mais de dois milhões de dólares perto do Rio Grande.

23/03 - “Guerra ao Terror” (2010), de Kathryn Bigelow, com Jeremy Renner e Anthony Mackie.

Durante a Guerra do Iraque, um sargento recentemente designado para um esquadrão de bombas do exército é confrontado por seus companheiros de esquadrão por causa de sua maneira inconformista de lidar com seu trabalho.

30/03 - “Ilha do Medo” (2010), de Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo.

Em 1945 um marechal dos Estados Unidos investia o desaparecimento de um assassino que escapou um hospital psiquiátrico.

