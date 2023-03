Picasso imersivo: exposição em São Paulo oferece passeio virtual em obras do artista

Quadros famosos do pintor espanhol Pablo Picasso serão projetados em uma exposição imersiva inédita em São Paulo, a partir da próxima quinta-feira (9).

“Imagine Picasso” entra em cartaz no saguão do Morumbi Shopping após ser sucesso de público na Europa e na América do Norte.

Uma das características mais marcantes da mostra talvez seja o fato de que as obras não são projetadas inteiras, como é costume em exposições assim. Elas são desconstruídas - fazendo alusão a uma das características do próprio movimento Cubista, do qual Pablo Picasso fazia parte.

+ Agenda: Oscar 2023: veja quais filmes indicados ainda estão em cartaz no cinema

Dessa forma, as telas podem aparecer em diversos tamanhos e posições, seja na diagonal ou em declive. A experiência é completa com cenografia e trilha sonora específicas.

Entre as obras em exposição, algumas das mais famosas marcam presença, como “As moças de Avignon” (1907), “As meninas” (1957) e “Guernica” (1937).

Esse último, inclusive, já esteve no Brasil: em 1953 foi o principal destaque da Segunda Bienal de Arte de São Paulo, realizada naquele ano.

Contudo, por se tratar de um quadro de quase 8 metros de largura, raramente deixa a Espanha. Além de ser extremamente caro o transporte, existe a questão da conservação da obra. A atual exposição é uma das oportunidades raras de ver a obra de perto, em detalhes - ainda que seja uma réplica, em projeção.

“Imagine Picasso” fica em cartaz até o dia 18 de junho, com público todos os dias. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 120, a depender do tipo de entrada e dia de visita. Podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do local ou pelo site da exposição.

O Morumbi Shopping está localizado na Avenida Roque Petroni Júnior, 1089 - Brooklin.

Leia também: ‘Pânico 6′: Quem já assistiu afirmou ser uma sequência de terror ‘brutal’ e ‘frenética’