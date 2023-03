Oscar 2023: veja quais filmes indicados ainda estão em cartaz no cinema

Falta pouco: em menos de sete dias, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregará as estatuetas do Oscar para os melhores filmes do ano.

A cerimônia acontece no próximo domingo, dia 12, mas ainda dá tempo de assistir a alguns dos indicados com toda a pompa: nos cinemas.

Confira a seguir 10 filmes que seguem em cartaz nos cinemas de São Paulo.

Avatar: O Caminho da Água (melhor filme, som, design de produção e efeitos especiais);

(melhor filme, som, design de produção e efeitos especiais); Os Fabelmans (melhor filme, direção, atriz, ator coadjuvante, roteiro original, design de produção e trilha sonora);

(melhor filme, direção, atriz, ator coadjuvante, roteiro original, design de produção e trilha sonora); Tár (melhor filme, direção, atriz, montagem, roteiro original, fotografia e edição);

(melhor filme, direção, atriz, montagem, roteiro original, fotografia e edição); Os Banshees de Inisherin (melhor filme, direção, ator, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, roteiro original, montagem e trilha sonora);

(melhor filme, direção, ator, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, roteiro original, montagem e trilha sonora); Triângulo da Tristeza (melhor filme, direção e roteiro original);

(melhor filme, direção e roteiro original); Entre Mulheres (melhor filme e roteiro adaptado)

(melhor filme e roteiro adaptado) Aftersun (melhor ator);

(melhor ator); A Baleia (melhor ator, atriz coadjuvante e maquiagem/penteado);

(melhor ator, atriz coadjuvante e maquiagem/penteado); Gato de Botas 2: O Último Pedido (melhor animação);

(melhor animação); Babilônia (melhor design de produção, figurino e trilha sonora);

Transmissão

Vale lembrar que nesta 95ª edição, pela primeira vez desde a década de 1970 (com alguns hiatos), o Oscar não terá transmissão na TV aberta brasileira, uma vez que a TV Globo não adquiriu os diretos - nem mesmo para o Globoplay.

Dessa forma, a única forma de acompanhar a premiação será pelo canal de TV por assinatura TNT ou pelo streaming da HBO Max.

A transmissão começa às 20h (horário de Brasília), no tapete vermelho. O Oscar em si inicia um pouco mais tarde, a partir das 21h, com a entrega das estatuetas.

