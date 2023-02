Suzana Alves relembra seu passado como ‘Tiazinha’: “Eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha, mas eu nunca fui tão feliz”

Em postagem recente no Instagram, sentada na cama e com uma bíblia no colo, Suzana Alves relembrou seu passado como ‘Tiazinha,’ personagem que fez sucesso na televisão na década de noventa. Segundo o portal ‘Extra’, seu personagem foi recordistas de vendas da revista ‘Playboy’.

Hoje com 44 anos Suzana é casada desde 2010 com o ex-tenista Flávio Saretta. Na publicação, ela comenta seu sucesso e que todas as mulheres queriam ser iguais a ela.

“Eu era a mais famosa desse país, mas eu era frustrada”

“Quando eu olho para traz eu fico pensando: ‘eu era a ‘mina’ mais famosa desse país, todo mundo queria ser eu [...] Eu vivia como uma estrela do rock and roll”. Contudo, mesmo com a fama, a atriz se sentia frustrada.

“Só que eu não tinha amigos, eu não tinha pessoas que me amavam. Eu não fazia ideia do que era amor e eu era frustrada. Apesar de ser a top do Brasil, eu não tinha esse sorriso, essa leveza e alegria que eu tenho hoje. Faltava pra mim. E isso não encheu meu ego. Não fez com que eu ficasse correndo atrás de likes, de curtidas, de plásticas, de roupas, de carnaval, de desejar o elogio dos outros. Acabou. Eu descobri o sentido da vida. Ele me amou primeiro e por isso eu o amo, e por isso eu entreguei meu corpo, minha mente, meu espírito, tudo que eu tenho para ele”.

Convertida há 20 anos, a mulher comenta que a sua vida é totalmente diferente de tudo que ela já viveu. ”Ninguém me olha mais como me olhava antes. Ou se olha, talvez para fazer alguma crítica ou comentário por conta da vida que eu tenho hoje”, comenta.

Suzana também comentou sobre o dinheiro que ganhou com a fama.

“Eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha antes, não tenho mais a fama que eu tinha antes. Mas eu nunca fui tão feliz como sou hoje. A felicidade hoje nasce de dentro da fora, porque ela vem de um Deus único, que me ama de verdade [...] Ele reconstruiu a minha vida”, finaliza ela, lendo um trecho da Bíblia.

Assista a publicação e veja como ela está hoje em dia.

