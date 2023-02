Preta Gil luta contra câncer e se diz “abençoada” por receber muito apoio

Preta Gil segue com o seu tratamento contra o câncer no intestino e aproveitou para atualizar os fãs, que seguem mandando mensagens de carinho e força.

Segundo a famosa, o caminho não é fácil, mesmo com todo o apoio que recebe de amigos, familiares e dos admiradores de seu trabalho. Mas, ela também revela que se sente abençoada.

“Uma das maiores reflexões que tenho feito desde o meu diagnóstico do câncer, e principalmente quando recebo este amor todo que tenho recebido, é que sou muito abençoada!!! Questiono se mereço todo este amor? E penso que sim”, falou Preta.

Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino (Reprodução/Instagram)

Mesmo com as celebrações do Carnaval em todo o país, Preta não deixou de receber mensagens de famosas, como Ivete Sangalo, Ludmilla e Luísa Sonza e agradeceu: “Ele [o carinho] é a resposta de um amor que dei ao mundo, às pessoas e ele tem se materializado da maneira mais linda!!! Todas estas homenagens que recebi são o cristal desse amor e sim, recebo as e mereço!!! Amo vocês”.

Antes mesmo do Carnaval de 2023 começar, Preta Gil disse aos fãs que não estaria na folia, já que segue com seu tratamento contra um câncer no intestino:” Aguardo todos no próximo ano para celebrar a vida no Carnaval da Cura, pois serão 15 anos de Bloco da Preta”, avisou a cantora.

Ainda pelas redes sociais, Preta Gil falou sobre o seu tratamento e disse que está em uma nova fase da quimioterapia: “As coisas melhoraram. Fui me sentindo melhor ao longo da semana, retomando a minha energia vital. É um dia após o outro, uma máxima para quem está em qualquer tratamento”.

A descoberta do câncer

Em janeiro, após ficar internada por seis dias, a cantora Preta Gil, de 48 anos, usou as redes sociais para falar sobre o seu diagnóstico médico. Ela informou os fãs que está com um câncer no intestino.

“Graças a Deus, hoje eu recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”, disse a famosa, que foi levada ao hospital devido a um desconforto que sentia.

Inicialmente, a família da cantora havia falado que ela tinha sido internada por causa de uma crise de enxaqueca persistente, o que fez com que os médicos recomendassem uma série de exames: “A ressonância da cabeça não deu nada, está tudo certo. O intestino dela está preso, talvez tenha que fazer uma lavagem e depois voltar para casa”, disse Flora Gil, mulher de Gilberto Gil.

Pelas redes sociais, amigos famosos, familiares e fãs de Preta Gil mandaram mensagem de apoio: “Te amo irmã!!! Vamos juntas e de mãos dadas”, escreveu a chef Bela Gil no Instagram da cantora. A atriz Carolina Dieckmann, que está no elenco de “Vai na Fé”, próxima novela da TV Globo, também mandou um recado para a amiga e disse à Folha de São Paulo que passou a semana inteira com ela: “Foi um choque, mas Pretinha é muito forte e tem muita fé”.

