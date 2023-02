Monica Iozzi relembra relacionamento tóxico e faz alerta para as fãs

A atriz Monica Iozzi revelou que sofreu uma agressão por um ex-namorado. Durante uma entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, a famosa contou que, por volta dos 20 anos, viveu em um relacionamento tóxico.

Aos 41 anos, a ex-contratada da TV Globo falou sobre relacionamentos abusivos e alertou sobre os primeiros sinais do que pode desencadear: “O primeiro sinal que tive é que ele não queria que eu não saísse mais sem sutiã. Foi degringolando, até o dia que ele me bateu”.

A famosa disse ainda que o primeiro sinal de que precisa acabar é quem grita e dá soco na parede: “O próximo soco é na sua cara”, alertou.

Segundo Monica Iozzi, o namoro aconteceu na época da faculdade: “Durou 3 anos e foi uma relação abusiva, com um cara meio violentão mesmo. Se você é novinha e está ouvindo isso, do cara começar a controlar qualquer coisa, amigos, o tamanho da saia... cuidado”.

Depois disso, a jornalista contou que se pudesse voltaria no tempo para rever com quem se envolvia: “Teve um ano na minha vida que peguei três pessoas que foram equívocos tão grandes, um atrás do outro, que fiquei solteira por oito meses depois”, lembrou.

Titi Muller também se pronuncia

Após acusar o ex-marido, Tomás Bertoni, de agressão, Titi Müller quebrou o silêncio e mandou um recado pelas redes sociais. Mesmo proibida pela justiça de citar o nome do ex, a ex-apresentadora do MultiShow usou os stories de seu perfil oficial do Instagram, que conta com mais de 700 mil seguidores.

“Até as mulheres mais esclarecidas e conscientes estão vulneráveis a violências e à dificuldade de percebê-las e denunciá-las. Uma mulher vítima de violência continua sendo uma MULHER, com uma vida ampla, identidade, carreira. Reduzi-la dali por diante a ‘aquela que foi agredida’, ‘aquela que processou’ é punir a vítima em vez de punir o agressor”.

