“BBB 23”: Duas cantoras são cotadas para a próxima edição; confira

Enquanto “A Fazenda 14″ chega ao fim, os fãs de reality show começam a escrever a possível lista de famosos que devem compor o “Big Brother Brasil”, que chega em sua 23ª temporada e pode contar com Preta Gil.

Segundo informações do Área VIP, a cantora e filha de Gilberto Gil estaria sendo observada por Boninho, diretor do “BBB”. Um dos pontos positivos é o fato dela ser fanática pelo programa, que tem estreia prevista para 16 de janeiro. Caso ela aceite, a famosa será uma componente do camarote.

Preta Gil pode ir para o "BBB 23" (Reprodução/Instagram)

Além dela, a cantora Wanessa Camargo também entrou na lista de celebridades para o “BBB 23″, mas ela resolveu dizer que não vai entrar no reality show. Segundo a famosa, entrar em um programa como este não está em seus planos, mesmo com as especulações.

Wanessa disse ainda que teve o desejo de entrar no “BBB 22″, mas não há possibilidade de estar no programa no ano que vem, reforçando que tem outros compromissos profissionais programados para o período.

Wanessa Camargo negou que vai para o "BBB" (Reprodução/Instagram)

Boninho desmente lista

Janeiro nem chegou e Boninho já precisou se virar nos trinta para explicar como escolheu os famosos para a próxima edição do “BBB”, que começa no início do próximo ano. Mas, o big boss não deu uma notícia nada animadora aos fãs do reality show da Globo.

Em suas redes sociais, o famoso diretor da emissora carioca garantiu que as seletivas ainda não acabaram e que o elenco do camarote do “Big Brother Brasil 23″ não está fechado: “Não tem nenhum camarote fechado ainda, porque a gente está pensando quem vamos levar”, disse ele.

Ele ainda disse que vai usar um chapéu anti-spoiler para não contar tudo que vai acontecer na próxima temporada do reality show: “É o meu novo capacete, chiquérrimo. A partir de agora, a menor chance. Esse projeto manda para fora qualquer tentativa de entrar aqui dentro. ‘Big Brother’ só quando a gente contar”.

