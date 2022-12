Cantor sertanejo Lucas Lucco pode ir à próxima edição do “BBB”

O “BBB 23″ ainda não começou, mas as especulações de quais famosos estarão na próxima edição do reality show da Globo estão a todo vapor, mesmo Boninho, o diretor da atração, não confirmando nada.

Segundo o site Metrópoles, o cantor sertanejo Lucas Lucco estaria confirmado na próxima edição do “Big Brother Brasil”. O artista é um dos primeiros nomes a aparecer na lista do camarote, onde celebridades e influenciadores digitais são convidados para entrar na casa.

Segundo o site, a participação do cantor é dada como certa. Em edições passadas do “BBB”, outros cantores sertanejos também aceitaram o desafio de conviver confinados e vigiados 24 horas por dia, como Rodolffo (BBB 21) e Naiara Azevedo, que participou da edição deste ano.

Vamos lembrar que em outubro deste ano, Boninho usou suas redes sociais para explicar como escolheu os famosos para a próxima edição do “BBB”, que começa no início do próximo ano. Mas, o big boss não deu uma notícia nada animadora aos fãs do reality show da Globo.

Naquela época, o famoso diretor da emissora carioca garantiu que as seletivas ainda não acabaram e que o elenco do camarote do “Big Brother Brasil 23″ não está fechado: “Não tem nenhum camarote fechado ainda, porque a gente está pensando quem vamos levar”, disse ele.

Ele ainda disse que vai usar um chapéu anti-spoiler para não contar tudo que vai acontecer na próxima temporada do reality show: “É o meu novo capacete, chiquérrimo. A partir de agora, a menor chance. Esse projeto manda para fora qualquer tentativa de entrar aqui dentro. ‘Big Brother’ só quando a gente contar”.

Segundo Boninho, a equipe segue trabalhando nas seletivas da pipoca, grupo com anônimos que se inscrevem para entrar na casa do “BBB”. Em um vídeo publicado no Instagram, ele revelou que estão buscando pessoas interessantes: “Rodamos bons lugares, bons personagens, gente bacana, pipoca legal e animada”, disse ele no vídeo.

Em outro momento, o diretor garantiu que ser pipoca não é algo fácil, mas que a busca por pessoas segue acontecendo: “Não paramos por aqui não. Vai ter mais coisa, vamos continuar pesquisando, gente para olhar. Estou bem satisfeito com quem está aqui, acho que vocês vão gostar também. Tem boas surpresas”.

