“Travessia”: Oto se une a Rudá para acabar com Moretti; entenda

Na novela “Travessia”, Oto (Romulo Estrela) ganha um novo aliado para desmascarar Moretti (Rodrigo Lombardi). No folhetim da Globo, o hacker está em busca de tudo que possa usar para incriminar o vilão e vai acabar contando com a ajuda de Rudá (Guilherme Cabral), que também não gosta da forma que é tratado pelo padrasto.

Nos próximos capítulos da trama da Globo, Rudá começa a observar comportamentos estranhos de Moretti, que já terá atropelado um desconhecido. Sabendo da ligação do padrasto com o hacker, o jovem começa a espalhar a notícia e conta para tia Cotinha (Ana Lúcia Torre) que o marido de Guida (Alessandra Negrini), tentou atropelar seu antigo funcionário.

Em "Travessia", Rudá (Guilherme Cabral) descobre que Moretti (Rodrigo Lombardi) atropelou uma pessoa (Reprodução/Globo)

Na trama de Gloria Perez, ela ficará assustada e decide conversar com Oto para que ele fique atento, já que Moretti pode agir a qualquer momento. Depois disso, o personagem de Romulo Estrela marca um encontro com Rudá, selando uma aliança com ele para derrubar o empresário.

Nos próximos capítulos de “Travessia”, o sobrinho de Leonor (Vanessa Giácomo) acaba virando uma espécie de protegido de Oto. Já Helô (Giovanna Antonelli) também continua de olho em Moretti e descobre sobre o crime que ele cometeu, deixando bem claro para Stenio (Alexandre Nero) que está na cola do cliente dele.

Personagem de Rodrigo Lombardi em "Travessia" vive momento tenso (Reprodução/Globo)

Escrita por Gloria Perez, o elenco da novela “Travessia” conta com Lucy Alves, Chay Suede, Romulo Estrela, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Thiago Fragoso, Vicente Alvite, Jade Picon, Humberto Martins, Drica Moraes, Cássia Kis, Dandara Mariana, Marcos Caruso, Indira Nascimento, Aílton Graça Abdias Monteiro, Ana Lúcia Torre, Luci Pereira, Guilherme Cabral, Noémia Costa, Betty Gofman, Flávia Reis, Nando Cunha, Rafael Losso, Nathalia Falcão, Duda Santos, Raul Gazolla e Camila Rocha, entre outros famosos.

