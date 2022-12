“Travessia”: Amiga de Débora chega contando tudo que sabe sobre Guerra e Moretti

Sara, personagem vivida por Isabelle Nassar em “Travessia”, vai chegar em breve ao folhetim para confessar todos os segredos de Guerra (Humberto Martins) a Dante (Marcos Caruso).

Ela é amiga de Débora (Grazi Massafera) e contará ao professor de Ari (Chay Suede) que a loira traiu o empresário com Moretti (Rodrigo Lombardi), que é o pai de Chiara (Jade Picon).

As primeiras cenas da personagem devem ser exibidas na próxima semana, quando ela surge sendo a prima de um ex-aluno do professor e, por isso, pedirá para encontrá-lo. Ao que tudo indica, a personagem avisa que precisa de ajuda com alguns documentos relacionados ao pai adotivo de Chiara.

Em "Travessia", Sara (Isabelle Nassar) conta alguns segredos para Dante (Marcos Caruso) (Reprodução/Globo)

Na trama, Sara também aproveita para espalhar toda a fofoca, explicando o real motivo que levou Guerra a desfazer a sociedade com o marido de Guida (Alessandra Negrini), deixando Dante surpreso com a revelação.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga ganhou um novo camarim na Globo e mostrou aos fãs do “Mais Você”

“Não vazou nada… Olhe que há anos eu venho pesquisando a vida do Guerra”, afirma o personagem de Marcos Caruso. Em seguida, Sara conta como tudo foi mascarado: “Eles abafaram tudo. Deram um cala a boca para ela, para o Moretti, abafaram tudo”.

"Travessia": Filha adotiva de Guerra (Humberto Martins), Chiara (Jade Picon) não desconfia que sua certidão de nascimento é falsa (Reprodução/Globo)

No diálogo, Sara afirma que está no Brasil e que pretende se reencontrar com Débora, que morreu no começo da novela de Gloria Perez: “Perdi o contato com ela. Não sei se voltou pro Sul pra morar com a família, se ficou por aqui mesmo… Perdemos completamente o contato. Mas eu vou encontrar minha amiga!”, dirá a personagem de Isabelle Nassar.

Além deles, o elenco de “Travessia” conta com Dandara Mariana, Vanessa Giácomo, Cássia Kis, Indira Nascimento, Humberto Martins, Rafael Losso, Nathália Falcão, Drica Moraes, Luci Pereira, Vicente Alvite, Danielle Olímpia, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Raul Gazolla, Aoxi, Ailton Graça, Flavia Reis, Noémia Costa, Tabata Contri, Renata Tobelem, Guilherme Cabral e Otavio Muller, entre outros famosos.

LEIA TAMBÉM: Saiba como Brisa perde a guarda de Tonho em “Travessia”, mesmo após conselho