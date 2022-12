Saiba como Brisa perde a guarda de Tonho em “Travessia”, mesmo após conselho

Brisa (Lucy Alves) não vai conseguir viver diariamente ao lado de seu filho. Nos próximos capítulos, a protagonista de “Travessia”, novela escrita por Gloria Perez, vai perder a guarda de Tonho (Vicente Alvite), mesmo depois de Oto (Romulo Estrela) se distanciar.

Lutando contra Ari (Chay Suede) na justiça, a personagem principal não consegue esquecer o hacker, mesmo com a distância, e no meio do processo, ela se recusa de tirar a culpa de um crime de suas costas, para não prejudicar mais ainda o funcionário de Moretti (Rodrigo Lombardi).

A decisão acaba caindo como uma bomba para o juiz que julga a guarda do filho do ex-casal de “Travessia” e Brisa vai se prejudicar. Com isso, o pequeno vai morar com Ari e Chiara (Jade Picon).

Em "Travessia", Núbia (Drica Moraes) tenta convencer o neto e reclama de Brisa (Lucy Alves) (Reprodução/Globo)

Durante o julgamento pela guarda de Tonho, a advogada Juliana (Tabata Contri) vai aconselhar a mocinha a se proteger, já que o arquiteto pode usar o fato dela ter sido presa contra ela. Porém, mesmo que estejam um pouco distanciados por conta das ameaças de Moretti, ela segue firme em não acusar o namorado.

O mesmo conselho será dado por Helô (Giovanna Antonello), mas Brisa diz que isso poderia levar à prisão do rapaz e que apesar de estar lutando pelo filho, ela decidirá não afetar o amado. Dessa forma, quando Ari alega que Brisa não deveria ter a guarda de Tonho por ser uma ex-presidiária, o juiz acatará o pedido e a mocinha perderá a disputa.

Romulo Estrela e Lucy Alves contracenam em "Travessia", novela de Gloria Perez (Reprodução/Globo)

Além deles, o elenco de “Travessia” conta com Dandara Mariana, Vanessa Giácomo, Cássia Kis, Indira Nascimento, Humberto Martins, Rafael Losso, Nathália Falcão, Drica Moraes, Luci Pereira, Vicente Alvite, Danielle Olímpia, Bel Kutner, Marcos Caruso, Ana Lúcia Torre, Raul Gazolla, Aoxi, Ailton Graça, Flavia Reis, Noémia Costa, Tabata Contri, Renata Tobelem, Guilherme Cabral e Otavio Muller, entre outros famosos.

