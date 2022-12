Ana Maria Braga ganhou um novo camarim na Globo e mostrou aos fãs do “Mais Você”

Camarim de Ana Maria Braga foi reformado no quadro "Dando um Retoque" (Reprodução/Globo)

Nesta quarta-feira (07), Ana Maria Braga foi surpreendida com o quadro “Dando um Retoque”, que acabou chegando até o camarim da apresentadora do “Mais Você”.

Quem acompanhou o programa viu o momento que Jairo de Senter encontrou com a veterana: “Eu vou fazer uma surpresa para você. Você pode ir para sua casa, para fazenda, para onde você quiser. Eu vou ficar aqui e dar um retoque no seu camarim”, disse ele.

"O veneno só faz mal se você engolir. Eu não tô engolindo nada ultimamente." 🤣 #PensamentoDoDia #MaisVocê pic.twitter.com/LqyQepWhkN — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 7, 2022

“Gente, ele está muito nervoso. Fique calmo, eu acho que você faz muito bem as coisas que você faz. Eu vou sair e na segunda-feira eu volto com um camarim novo”, comentou Ana, que mostrou um pouco da sua intimidade na Globo.

Segundo ela, a gravação aconteceu durante uma sexta-feira e ela só soube na semana seguinte, quando chegou para apresentar o programa da Globo ao vivo: “Ana Maria já saiu. Agora, estamos com o camarim todo para o ‘Dando um Retoque’. A Ana pediu muito cuidado com o altar e a equipe fará”, celebrou o arquiteto.

Louro Mané fica no vácuo de novo

Louro Mané voltou a gemer no “Mais Você”. Nesta terça-feira (06), o mascote do matinal da Globo se empolgou durante a receita feita por Ana Maria Braga, que estava ensinando a fazer um bolo de mandioca.

Logo no início do quadro, enquanto falava os ingredientes da sobremesa, o filho de Louro José começou a falar da quantidade de ovos que era preciso colocar e soltou um grande gemido, mas a apresentadora da Globo não entrou em muitos detalhes e deu uma leve risada.

Bolo de mandioca feito por Ana Maria Braga no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Depois, Ana Maria Braga brincou com ele ao trocar uma porção de mandioca ralada por uma de queijo e fez o mascote se atrapalhar e também dar muitas gargalhadas: “Enganei o bobo”, disse a famosa, ao fazer a pequena mudança no roteiro do “Mais Você”.

Por fim, Ana Maria Braga cortou um grande pedaço do bolo de mandioca para Louro Mané comer e explicou, mais uma vez, o motivo para fazer receitas mais simples: “Por causa da Copa do Mundo, estamos com o programa mais curto, então, eu tenho que trazer que receitas que caibam nesse formato. Eu acho bom e fica mais tranquilo para quem está em casa”, disse a veterana.

