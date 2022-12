Roça e nova dinâmica: Entenda como será a última semana de “A Fazenda 14”

A última semana de “A Fazenda 14″ começou e, nesta terça-feira (07), Bia, André, Moranguinho e Babi formaram o último quarteto da roça original e Adriane Galisteu comentou sobre como serão os próximos dias no reality show rural.

Antes de tudo, a formação da berlinda começou com André Marinho escolhendo um dos poderes do lampião e decidindo ficar com o vermelho. O famoso também entregou o amarelo para Iran Malfitano. Depois, o fazendeiro Pelé MilFlows indicou Bia para ocupar o primeiro banquinho da roça.

Durante a votação aberta, André foi o mais votado e ocupou o segundo e no resta um, Iran ganhou o poder de começar o jogo, fazendo Moranguinho ocupar o terceiro banco da berlinda. Já André precisou escolher entre seus amigos Iran e Babi para ocupar o último lugar, desta forma, a atriz voltou à berlinda de “A Fazenda”.

A noite também foi marcada pela rivalidade de Moranguinho com Iran, que comemorou o voto do ator no amigo, já que ele não escolheu Bárbara Borges, que esteve durante todo o confinamento ao seu lado: “Fiquei muito feliz que o Iran votou no André, porque em uma das dinâmicas o Iran falou que tinha muita preocupação com o caminhar do André no nosso grupo”, disse a dançarina.

Iran não gostou da maneira que o voto foi tratado pela rival e se defendeu alegando que achou necessário falar sobre a amizade de André com as meninas do grupo A.

Moranguinho justifica seu voto em André 👇 #RoçaAFazenda pic.twitter.com/GLDRM2mzOB — A Fazenda (@afazendarecord) December 7, 2022

Por fim, Adriane Galisteu avisou que “A Fazenda 14″ chega ao fim no dia 15 de dezembro e destacou como seriam os últimos dias dentro da casa.

Tudo começa no próximo domingo, quando todos os eliminados voltam para uma prova especial e formação de uma roça surpresa. Na segunda-feira terá eliminação e em seguida a formação de mais uma roça. Já na terça-feira será dia de dinâmica com todos os participantes do programa e eliminação.

Pega a agenda e anota as datas que prometem entregar t-u-d-o nessa reta final de #AFazenda 📅 🥵 #RoçaAFazenda pic.twitter.com/8mLqG3mlqJ — A Fazenda (@afazendarecord) December 7, 2022

Na quarta-feira acontecerá uma grande festa com a participação de todos os peões e na quinta-feira será a grande final do reality show rural.

