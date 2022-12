Giovanna Ewbank visita feira de arte nos EUA com Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank e seu marido, o ator Bruno Gagliasso, estão aproveitando os dias de folga para curtir a vida artística em Miami, cidade dos Estados Unidos que o casal escolheu para o momento.

Gio e Bruno compareceram à Art Basel Miami, feira que rolou no Miami Design District na última segunda-feira (5). O passeio exigia conceito - o casal soube entregar.

Ela escolheu um look animal print, mostrando como se usa adequadamente uma peça de oncinha. Para combinar, uma bota e uma bolsa de grife. Já ele foi de camisa + calça off-white, exibindo o novo corte careca - feito pelos próprios filhos.

Confira:

A Art Basel Miami está em sua 20ª edição e, segundo a revista Glamour, contou com 282 expositores, de 38 países diferentes. Celebridades como o cantor Pharrell e a atleta Venus Williams estiveram entre as celebridades que marcaram presença.

“Opostos”: Giovanna Ewbank comenta seu casamento com Bruno Gagliasso

Para quem é fã, nem sempre fica claro como os famosos são dentro de seus relacionamentos. A apresentadora Giovanna Ewbank fez uma revelação recentemente sobre como funciona seu casamento com o ator Bruno Gagliasso.

“Ele é a agitação, e eu sou a paz”, disse ela, durante uma participação do quadro Pizza do Fautão, do programa “Faustão na Band”.

“Mas isso é legal. Eu dou uma baixada de bola nele, e ele me levanta”, pontuou Gio. “Então, eu acredito que os opostos dão muito certo”, afirmou.

Ela deu alguns detalhes da rotina como casal. “O Bruno é um cara super hiperativo. Ele quer 20 coisas por dia. Se eu puder ficar dentro de casa, não fazer nada, lendo um livro, alguma coisa, eu fico”, disse.

Leia também: Bruno Gagliasso pede ajuda de filhos para cortar cabelo e acaba careca