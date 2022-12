Ator de ‘Heartstopper’, série da Netflix, reclama de falta de representatividade bissexual

O ator Kit Connor, conhecido por seu papel na série da Netflix “Heartstopper”, criticou a falta de personagens bissexuais em produções audiovisuais.

“É chocante porque uma grande parte da comunidade LGBTQIA+ é bissexual. É uma comunidade enorme, mas não conseguimos muita representação”, lamentou.

A declaração aconteceu durante um painel do Critic’s Choice Award. Segundo a percepção do ator de 18 anos, faltam histórias sobre homens bissexuais, seja no cinema ou na televisão.

O ator também falou sobre Nick Nelson, seu personagem na série da Netflix.

“Foi um verdadeiro prazer representar essa jornada. [...] Não é só descobrir ou não se você é um menino atraído por outro menino. É também descobrir se tudo que ele pensava sobre sexualidade é de repente inválido ou se é algo que ele ainda deseja reconhecer. Eu acho que é uma coisa que não vemos com muita frequência”, apontou.

Kit assumiu ser um homem bissexual recentemente, após se sentir pressionado pelos fãs da série, que chegaram a acusá-lo de promover queerbaiting.

Netflix reúne erros de gravação da série ‘Heartstopper’ em vídeo

A série de TV “Heartstopper” segue derretendo o coração dos novos fãs, colocando a produção como uma das mais assistidas da Netflix nas últimas semanas, em todo o mundo.

O vídeo, divulgado na última semana, apresenta um compilado de cenas na escola, na casa de Charlie (Joe Locke) e em diversos outros espaços da série, com o elenco se divertindo nos bastidores das gravações.

“O elenco de Heartstopper é perfeito? Sim! Mas eles também erram (e é a coisa mais fofa que você vai ver hoje)”, compartilhou a conta oficial da Netflix no Twitter.

Confira aqui o vídeo completo.

