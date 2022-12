Farofa da Gkay: Tirullipa é acusado de assédio e pede “perdão” para influenciadoras

O humorista Tirullipa exagerou e acabou sendo expulso da Farofa da Gkay. Em vídeos, que circulam pelas redes sociais, o famoso começa a puxar os biquínis de algumas influenciadoras digitais, que chegaram a ficar nuas.

Segundo o Splash, o comportamento de Tirulipa não foi tolerado e ele foi expulso da festa: “Me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez assédio só comigo, é uma falta de noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa... mas eu estou indignada. Porque era fã desse cara”, revelou a influencer Nicole Louise.

🚨AGORA: Nicole Louise, uma das meninas que teve o biquíni puxado por Tirullipa se pronunciou:



“Eu tô muito indignada. Eu me senti invadida e isso é assédio. Ele fez isso com vários outras mulheres. Eu gostava muito dele, e simplesmente…” pic.twitter.com/XpuInturEE — CHOQUEI (@choquei) December 6, 2022

Ao saber do ocorrido, a influenciadora Dora Figueiredo contou que quase participou da festa na piscina: “Eu até pensei em ir, só que… não sei, achei que ficou uma coisa que não ficou legal, porque eu vi coisas que não gostei. Então não vou filmar e nem entrar, vou fazer outra coisa”, disse ela.

De acordo com o UOL, a própria Gkay, que é amiga próxima do humorista, expulsou o famoso por considerar a atitude uma forma de assédio. Em seguida, Tirullipa pediu perdão por suas “brincadeiras”.

🚨AGORA: Um compilado de vídeos está sendo postado, onde o humorista Tirullipa puxa os biquínis de influenciadoras fazendo elas ficarem nuas em uma caixa-d’água onde aconteciam uma dinâmica na Farofa da Gkay. pic.twitter.com/PlxTTvv1Eg — CHOQUEI (@choquei) December 6, 2022

“Depois de ter conversado com a Gkay e toda a produção da Farofa, eu quero aqui pedir desculpas a todas as meninas e às mulheres. À Nicole, que se sentiu assediada. Não foi minha intenção. Tentei levar uma brincadeira, uma alegria, para a Farofa, mas eu me excedi. De fato, aquele clima de farofa, de que tudo pode. Mas na verdade, nem tudo pode. Eu vacilei. Errei, e estou aqui para pedir perdão à você, Nicole, e a todas as outras que se sentiram ofendidas. E a vocês seguidores”.

O famoso também falou sobre o trabalho e que estava acompanhado da esposa: “A gente que trabalha com comédia é muito complicado. Mas Deus sabe do meu coração. Vim aqui com minha esposa, tenho duas filhas mulheres, não queria isso para minhas filhas, então estou pedindo perdão. Resolvi me retirar da Farofa. Não quero prejudicar a festa, ela vai continuar, a festa é de vocês. Aproveitem. Curtam. Peço perdão pelas brincadeiras”.

